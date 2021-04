Amuro Tsuzuki é a primeira japonesa a competir no WCT em 20 anos

A ação no Rip Curl Narrabeen Classic arrancou este sábado com a prova feminina a ir para a água em primeiro lugar. As melhores surfistas do Mundo encontraram muitas dificuldades pela frente, com o mar a não colaborar. Numa ronda inaugural em que a australiana Sally Fitzgibbons foi a única a conseguir um score com dois dígitos, o grande destaque acabou por ser a ausência de última hora da top seed norte-americana Lakey Peterson, que acabou por ser substituída pela japonesa Amuro Tsuzuki.





Tsuzuki, que ficou muito perto de se qualificar para o WWT em 2019, usufruiu, assim, da sua vaga de substituta número um do circuito. E não fez por menos, ficando no 2.º posto de um heat vencido por Keely Andrew e conseguindo avançar diretamente para a ronda 3, depois de atirar para a repescagem a rookie australiana Isabella Nichols, que tinha sido a grande sensação ao chegar à final em Newcastle.Depois de ter falhado por muito pouco a qualificação, que a tornaria na primeira surfista japonesa a tempo inteiro no WCT e a primeira de ambos os géneros a conseguir a qualificação – Kanoa Igarashi passou a representar o Japão já enquanto surfista do WCT -, Tsuzuki tornou-se assim na primeira japonesa a competir no circuito mundial em 20 anos, depois de Miyuki Onozato.Nos restantes heats da ronda inaugural a havaiana Malia Manuel, as norte-americanas Caroline Marks e Courtney Conlogue e a australiana Nikki Van Dijk foram as outras vencedoras da ronda. Destaque ainda para a campeã mundial em título e número um mundial Carissa Moore, que, surpreendentemente, não venceu a sua bateria, após ser superada por Nikki van Dijk, mas conseguindo, ainda assim, passar para a ronda 3 no 2.º posto, à frente da wildcard Laura Enever.Em sentido inverso, a brasileira Tatiana Weston-Webb foi a únicaa ser atirada para a repescagem. Nos dois heats em que se vão definir as restantes surfistas a marcar presença na ronda 3 e onde apenas duas irão ficar pelo caminho, destaque ainda para as presenças de Tyler Wright e Johanne Defay.HEAT 1: Malia Manuel (HAW) 8.40 DEF. Stephanie Gilmore (AUS) 8.03, Brisa Hennessy (CRI) 5.40HEAT 2: Caroline Marks (USA) 9.14 DEF. Macy Callaghan (AUS) 8.43, Tyler Wright (AUS) 8.20HEAT 3: Nikki Van Dijk (AUS) 8.57 DEF. Carissa Moore (HAW) 8.50, Laura Enever (AUS) 4.60HEAT 4: Sally Fitzgibbons (AUS) 10.67 DEF. Sage Erickson (USA) 7.40, Johanne Defay (FRA) 6.60HEAT 5: Keely Andrew (AUS) 9.07 DEF. Amuro Tsuzuki (JPN) 8.60, Isabella Nichols (AUS) 7.46HEAT 6: Courtney Conlogue (USA) 9.10 DEF. Bronte Macaulay (AUS) 8.87, Tatiana Weston-Webb (BRA) 7.90HEAT 1: Tatiana Weston-Webb (BRA) vs. Tyler Wright (AUS) vs. Laura Enever (AUS)HEAT 2: Isabella Nichols (AUS) vs. Johanne Defay (FRA) vs. Brisa Hennessy (CRI)