Anthony Walsh é o vencedor do Capítulo Perfeito 2020

Anthony Walsh conquistou esta segunda-feira o triunfo na sétima edição do Capítulo Perfeito, que foi disputado nos tubos perfeitos de Carcavelos. O surfista havaiano, que se destacou por surfar todo o evento com uma câmara GoPro na boca, de forma filmar os tubos por dentro, acabou por ser o mais forte na grande final do evento.





Nascido na Austrália, mas atualmente a residir no Havai, considerando-se mesmo havaiano e competindo com a bandeira havaiana, Walsh, de 35 anos, é um especialista em tubos, que acabou por superar uma forte concorrência na final para levar para casa o triunfo na prova portuguesa.Walsh encontrou a única onda com potencial da final, garantindo logo desde início uma nota de 7,25 pontos. Apesar dos esforços do português Nic von Rupp, do basco Aritz Aranburu e do norte-americano Balaram Stack, o triunfo já não fugiu experiente surfista, que no final se mostrou bastante satisfeito com este triunfo.Destaque ainda para o triunfo de Martim Carrasco no heat especial que antecedeu a final e que colocou frente a frente dois surfistas da nova geração. O jovem da Ericeira levou a melhor sobre Afonso Antunes, que acabou por sair magoado do heat, depois de sofrer um wipeout violento e de sentir na pele a força das ondas de Carcavelos.