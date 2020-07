Antigo campeão mundial Derek Ho morre aos 55 anos

A comunidade do surf está de luto com a triste e inesperada notícia da morte de Derek Ho. O antigo campeão mundial e lenda do surf havaiano perdeu a vida durante a madrugada deste sábado, depois de ter sofrido, ao que tudo indica, um ataque cardíaco fulminante.





Ho tinha 55 anos e as primeiras notícias que surgiram na sexta-feira davam conta que o campeão mundial de 1993 estava internado no hospital em estado grave, num incidente que tinha suspeitas de ataque cardíaco. O pior viria mesmo a acontecer com Derek Ho a não resistir às sequelas causadas pelo acidente.Além de ter sido o primeiro surfista havaiano a sagrar-se campeão mundial de surf, Derek Ho também foi vencedor do Pipe Masters em 1986 e 1993, além de ter vencido a Triple Crown havaiana em quatro ocasiões (1984, 1986, 1988 e 1990). Em 1998 esteve pela última vez entre a elite do surf mundial, numa altura em que já tinha 34 anos.Apesar da veterania, Derek Ho ainda se mantinha no ativo. Em 2018 esteve presente no Mundial de Masters que se disputou nos Açores, terminando no 7.º posto da sua categoria. Já este ano tinha entrado em prova no Volcom Pipe Pro e antes disso tinha feito outro WQS em Sunset, como já vinha sendo habitual nas últimas temporadas.Natural de Kailua, Oahu, Derek Ho era membro de uma das mais famosas famílias surfistas do Havai, sendo irmão de Michael Ho e, consequentemente, tio dos surfistas profissionais Coco Ho e Mason Ho. Derek Ho também participou em alguns filmes marcantes de surf, como North Shore, Endless Summer 2 ou Wave Warriors.