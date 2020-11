Antigo competidor do WCT, John Shimooka, morre aos 51 anos

A manhã acordou mais triste com a notícia da morte de John Shimooka. Nascido no Havai, este antigo competidor do circuito mundial e também comentador de provas, mudou-se para a Austrália no início do século, tornando-se por lá uma verdadeira referência em várias áreas. Foi encontrado morto em casa, esta segunda-feira de manhã, sem ser apontada ainda a causa desta perda trágica para o surf mundial.





Oriundo do South Shore de Oahu, Shimooka deu nas vistas nos anos 80, com um surf veloz e ritmado. Na passagem dos anos 80 para os anos 90 viveu dias festivos e chegou mesmo a abandonar a carreira, depois de ficar sem dinheiro e com peso a mais. Foi o amigo de longa data Sunny Garcia que o levou da Califórnia, onde vivia na altura, para o Havai.Um regresso a casa que se refletiu num regresso à melhor forma e ao circuito mundial, onde em 1995 ainda venceu uma etapa no Japão e fez uma final em Bells Beach com o amigo Sunny. Nesse ano terminou o ranking no 19.º posto e a carreira ainda se prolongou até 1998, sempre com vários eventos feitos.Em 1999 mudou-se para a Austrália, onde se tornaria um famoso comentador de campeonatos de surf. Mais recentemente, em 2018 tornou-se diretor geral de uma das mais importantes organizações de surf australiana, a Surfing NSW, de Nova Gales do Sul, onde teve várias tarefas, incluindo a organização de campeonatos.Contudo, em 2019 Shimooka sofreu um grande revés, com a partida trágica da esposa e companheira de longa data, Lisa. Meses mais tarde foi a vez do grande amigo Sunny Garcia ter tentado colocar um