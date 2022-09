Antigo surfista australiano morre após levar murro à saída de um bar

Chris Davidson, antigo surfista australiano de 45 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira após levar um murro forte na cara à saída de um bar, em New South Wales, na Austrália.De acordo com a informação da polícia, Davidson sofreu um golpe na cabeça ao cair no chão depois de levar o murro. O ex-surfista foi socorrido no local, mas acabou por falecer pouco depois já no Hospital Kempsey.O alegado autor deste ato de violência já foi identificado: trata-se de um homem, de 42 anos, que foi preso e acusado por esta morte.Chris Davidson - onze vezes campeão da World Surf League - saltou para a ribalta em 1996 quando, com apenas 19 anos, venceu Kelly Slater em duas baterias consecutivas. "Perdi outro soldado. Tive muitas batalhas bonitas com ele. Um dos surfistas com mais talento natural que conheci", escreveu Slater nas redes sociais.