António Laureano cumpre "sonho" ao vencer campeonato de ondas grandes na Galiza

O surfista português António Laureano disse esta sexta-feira à Lusa ter cumprido "um sonho" ao vencer o primeiro campeonato de ondas grandes da carreira, o Coruña Big Waves, na Galiza, e fechado "com chave de ouro" a temporada.



Em O Portiño, no último sábado, a estreia da prova espanhola teve vitória lusa, com Laureano, de 19 anos, a impor-se aos espanhóis Cosme Fernández, Juan Dìaz, Xabier López, ao brasileiro Ian Cosenza e ao australiano Clint Kimmins. Laureano acabou por somar 13,21 pontos, no somatório das duas melhores ondas (a melhor conta a dobrar), pontuação de que os rivais não se aproximaram.

"Esta vitória para mim significou imenso, acabar a temporada de ondas grandes com chave de ouro. Faltava qualquer coisa em grande para a temporada se destacar. Em termos pessoais, foi incrível realizar um dos meus sonhos, que era ganhar um campeonato de ondas grandes", conta, em declarações à Lusa, o surfista.



O jovem, que em 29 de outubro de 2020 surfou na Nazaré uma onda com o tamanho calculado em 30,9 metros, que tem tentado homologar como a maior onda surfada de sempre junto do Guinness, até esteve para não pisar solo galego.

"Dois dias antes do campeonato estava superindeciso se ia ou não ia. Mudei de ideias mil vezes. Depois, tive assim uma sensação interior, parece que uma voz, que me disse para ir", revela.

Na Corunha, encontrou "condições bastante difíceis durante o campeonato todo", e as piores de todas "durante a final", na qual apanhou "duas boas ondas", tendo depois de ver manter-se, durante mais de meia hora, o 'placar'.

"Esta vitória dá para ver todo o esforço e dedicação que tenho investido neste desporto, nas ondas grandes. Não há melhor maneira de refletir isso", completa.

Em 29 de outubro de 2020, na abertura da temporada de ondas grandes na Nazaré, 'Tony' Laureano surfou em 'tow in' (puxado por mota de água) a onda que lhe poderá valer o recorde, depois de, "antes da sessão, relaxado" ter ouvido "uma vozinha aqui dentro que me dizia que ia apanhar uma das ondas maiores do mundo".

"E apanhei", vincou o jovem 'big rider', filho do veterano Ramon Laureano, que estava na mota de água no dia da aventura.

António Laureano já venceu vários prémios, como o Prémio Revelação Gigantes da Nazaré ou de maior onda na remada da EDP Mar Sem Fim.