Anunciadas equipas para o Nazaré Tow Surfing Challenge

Teve início esta terça-feira o período de espera do Tudor Nazaré Tow Surfing Challenge presented by Tudor, o campeonato que vai levar mais uma vez os melhores big riders do planeta até à Praia do Norte para enfrentarem as maiores ondas do planeta. Até 31 de Março a ação pode acontecer a qualquer momento, bastando para tal que se reúnam as condições e as ondas gigantes cheguem até ao Canhão da Nazaré.

O arranque do período de espera foi oficializado em comunicado pela WSL, que aproveitou a oportunidade para revelar os surfistas convidados e a composição das equipas que irão a jogo. Além da novidade da entrada da Hurley como naming sponsor do evento, registo também para o anúncio de um novo e mais abrangente sistema de recordes mundiais, que vão incluir prémios também para as maiores ondas na remada.

Dessa forma, os nomes que compõem o elenco do Nazaré Surfing Challenge são alguns dos que têm marcado as edições anteriores, com destaque para a equipa composta por Kai Lenny e Lucas Chumbo. O havaiano e o brasileiro têm sido os grandes dominadores destes eventos e no próximo inverno não deverá ser diferente.

Destaque também para a presença de três portugueses entre os convidados, com destaque para Nic von Rupp, que faz equipa com o brasileiro Pedro Scooby. João de Macedo e António Silva voltam a formar equipa, enquanto um quarto português, o jovem Tony Laureano ficou numa das equipas em lista de espera, fazendo par com o francês Pierrot Caley.

O alemão Sebastian Steudtner, atual recordista do Guinness para a maior onda surfada, também está entre os eleitos, assim como o brasileiro Rodrigo Koxa, que o antecedeu como detentor do recorde mundial. Referência ainda para o trio de mulheres que volta a marcar presença, composto por Justine Dupont, Maya Gabeira e Michelle des Bouillons.

TUDOR Nazaré Tow Surfing Challenge pres. by Hurley Invitees:

Team 1: Lucas Chianca (BRA) & Kai Lenny (HAW)

Team 2: Nic von Rupp (PRT) & Pedro Scooby (BRA)

Team 3: Andrew Cotton (GBR) & Will Skudin (USA)

Team 4: Rodrigo Koxa (BRA) & Kealii Mamala (HAW)

Team 5: João De Macedo (PRT) & Antônio Silva (PRT)

Team 6: Sebastian Steudtner (DEU) & Daniel Goldberg (USA)

Team 7: Maya Gabeira (BRA) & Pierre Rollet (FRA)

Team 8: Michelle des Bouillons (BRA) & Ian Cosenza (BRA)

Team 9: Justine Dupont (FRA) & Éric Rebière (FRA)

Alternate Teams:

Rafael Tapia (CHL) and Jamie Mitchell (AUS)

António Laureano (PRT) & Pierrot Caley (FRA)

Axier Muniain (GBR) & Francisco Porcella (ITA)

O formato competitivo do Nazaré Tow Surfing Challenger vai manter-se, com as nove equipas divididas por três grupos. Com um total de seis heats de 40 minutos, cada equipa irá entrar na água em dois heats, alternando entre jet ski e prancha. No final, contam as duas melhores ondas para cada surfista, com a melhor a dobrar pontos, num máximo de 30 pontos. Em jogo estarão vários troféus.

Na mesma janela de espera também vai acontecer o Jaws Big Wave Challenger, evento que leva os big riders até a onda de Jaws, no Havai, enfrentando-a na remada. Tal como o Nazaré Tow Surfing Challenge, também aqui vão ser seguidas as maiores ondulações. E quando chegar uma perfeita, que conte com ondas de pelo menos 5 metros de face, será dado um alerta amarelo, primeiro, com 72 horas de antecedência, e o alerta verde depois, caso as condições se alinhem para o espetáculo.

A grande novidade para este inverno acaba por ser a introdução de novos recordes mundiais na nova temporada de inverno. Além dos dois recordes já existentes, para a maior onda surfada masculina e feminina, também as maiores ondas na remada vão ser alvo de medição e de recordistas. Isto porque, regra geral, o tow-in acaba por dominar sempre os candidatos à maior onda surfada.