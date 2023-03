Anunciado heat draw para Bells Beach sem Teresa Bonvalot

A World Surf League anunciou, esta terça-feira, os heats da ronda inaugural do Rip Curl Pro Bells Beach, a quarta etapa do circuito mundial de 2023 e a penúltima antes do corte do meio da temporada, que tem início marcado para 4 de Abril. Fora desta lista provisória de participantes está a portuguesa Teresa Bonvalot, que competiu como suplente nas três primeiras etapas australianas.

Com o regresso da francesa Johanne Defay, que esteve lesionada desde o início da temporada, Teresa acabou por ver a sua vaga de suplente inutilizada. Contudo, a campeã nacional em título ainda poderá ter esperanças de competir na primeira de duas etapas da perna australiana do World Tour, uma vez que ainda está por definir a vaga de wildcard da etapa.

Tendo em conta que o patrocinador do evento é o mesmo da surfista portuguesa – a Rip Curl -, poderá haver ainda espaço para Teresa Bonvalot nesta etapa. Uma eventual desistência de última hora por parte das surfistas que compõem o top 17 mundial também dará espaço a Teresa para entrar em cena.

Caso a surfista portuguesa consiga entrar como wildcard ficará colocada no heat 3, onde terá de medir forças com a campeã olímpica e cinco vezes campeã mundial Carissa Moore, além da experiente norte-americana Lakey Peterson.

Ao contrário da prova feminina, onde todas as competidoras estão aptas a competir, na prova masculina o brasileiro Jadson Andre e o marroquino Ramzi Boukhiam continuam de baixa, tendo sido substituídos pelo costarriquenho e suplente do CT Carlos Muñoz e também pelo australiano Dylan Moffat, que foi agraciado por ser o surfista australiano em melhor posição no circuito de qualificação.

Por definir também do lado masculino está o wildcard do evento. O nome escolhido terá, certamente, uma tarefa complicada pela frente, uma vez que será colocado no heat 6, onde já está o australiano e atual líder mundial Jack Robinson e ainda o veterano e 11 vezes campeão mundial Kelly Slater, que está em dificuldades na temporada para entrar no top 22 mundial e segurar-se no corte do meio da temporada.

Heats da ronda inaugural feminina

Heat 1: Caitlin Simmers (EUA) vs. Bettylou Sakura Johnson (HAV) vs. Sophie McCulloch (AUS)

Heat 2: Molly Picklum (AUS) vs. Macy Callaghan (AUS) vs. Johanne Defay (FRA)

Heat 3: Carissa Moore (HAV) vs. Lakey Peterson (EUA) vs. Wildcard

Heat 4: Tatiana Weston-Webb (BRA) vs. Caroline Marks (EUA) vs. Isabella Nichols (AUS)

Heat 5: Tyler Wright (AUS) vs. Gabriela Bryan (HAV) vs. Sally Fitzgibbons (AUS)

Heat 6: Stephanie Gilmore (AUS) vs. Brisa Hennessy (CRC) vs. Courtney Conlogue (EUA)

Heats da ronda inaugural masculina

Heat 1: Ethan Ewing (AUS) vs. Nat Young (EUA) vs. Carlos Munoz (CRC)

Heat 2: Griffin Colapinto (EUA) vs. Seth Moniz (HAV) vs. Maxime Huscenot (FRA)

Heat 3: Caio Ibelli (BRA) vs. Ryan Callinan (AUS) vs. Ezekiel Lau (HAV)

Heat 4: Joao Chianca (BRA) vs. Matthew McGillivray (AFS) vs. Dylan Moffat (AUS)

Heat 5: Filipe Toledo (BRA) vs. Ian Gentil (HAV) vs. Owen Wright (AUS)

Heat 6: Jack Robinson (AUS) vs. Kelly Slater (EUA) vs. Wildcard

Heat 7: Italo Ferreira (BRA) vs. Connor O'Leary (AUS) vs. Kolohe Andino (EUA)

Heat 8: Callum Robson (AUS) vs. Jordy Smith (AFS) vs. Michael Rodrigues (BRA)

Heat 9: Leonardo Fioravanti (ITA) vs. Rio Waida (IDN) vs. Jackson Baker (AUS)

Heat 10: Yago Dora (BRA) vs. Samuel Pupo (BRA) vs. Jake Marshall (EUA)

Heat 11: Gabriel Medina (BRA) vs. Kanoa Igarashi (JAP) vs. Liam O'Brien (AUS)

Heat 12: John John Florence (HAV) vs. Miguel Pupo (BRA) vs. Barron Mamiya (HAV)