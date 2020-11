Aos 15 anos, irmã de Gabriel Medina já dá cartas no surf brasileiro

Sophia Medina tem nome e genes de campeã. A irmã de Gabriel Medina há muito que decidiu seguir os passos do irmão mais velho, começando por dar nas vistas ainda muito jovem com a prancha debaixo dos pés. Contudo, Sophia parece estar a afirmar-se cada vez mais no surf brasileiro e desde o regresso das provas que tem estado imparável.

Depois de começar a revelar-se nas provas do Rip Curl GromSearch, Sophia Medina parece estar agora a dar o salto para outro patamar. Aos 15 anos, a jovem surfista de Maresias já começa a dominar o circuito júnior brasileiro e a prova disso foi o duplo triunfo conseguido durante o último fim-de-semana numa etapa em Ubatuba.

Sophia Medina conquistou o triunfo na categoria de Sub-16, assumindo a liderança do ranking. E, como se não bastasse, também venceu a categoria de Sub-18, subindo, igualmente, ao 1.º posto do ranking. Resultados que a colocam em grande destaque no panorama do surf brasileiro, sendo por isso natural que a considerem a grande esperança do país.

Este duplo triunfo vem confirmar um regresso em grande às competições, depois da pausa forçada pela pandemia. É que no final de outubro Sophia já tinha conseguida atingir a final da etapa inaugural do circuito profissional brasileiro, depois de nas meias-finais ter deixado pelo caminho a top mundial Silvana Lima.

"Nem sei descrever o que estou a sentir É a primeira vez que consigo ganhar duas categorias no Nacional, um campeonato onde estão as melhores do país. Para mim, foi o mais importante que já ganhei até agora e estou muito feliz. Ainda nem caiu a ficha que ganhei tudo isso, mas é resultado de muito trabalho, esforço e dedicação. Aprendi isso com o meu pai, tenho o exemplo do meu irmão, de nunca desistir, e mantive a calma", frisou a jovem coqueluche do surf canarinho.