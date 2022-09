Armada júnior a postos para competir em La Torche

É já esta quarta-feira que tem início o Pro Júnior de La Torche, a terceira etapa do Pro Júnior Europeu 2022, que vai acontecer até ao fim-de-semana em ondas francesas. Em prova vão estar 21 jovens surfistas portugueses, com 18 na prova masculina e 3 na feminina.Com Gabriela Dinis, atual número 5 do ranking feminina, a ser a grande baixa entre a armada lusa, do lado feminino as cores nacionais estão representadas apenas por Camila Cardoso, Maria Salgado e Núria Maganinho. O trio luso começa a sua prestação logo na ronda inaugural, onde vai lutar por chegar à ronda 2, onde já entram em cena as top seeds.Do lado masculino, a armada lusa tem como top seeds Afonso Antunes, Joaquim Chaves, Guilherme Ribeiro e Francisco Ordonhas, conseguindo, dessa forma, entrada direta para a ronda 3. Já Gabriel Ribeiro, Francisco Queimado, Salvador Costa, Martim Nunes e Afonso Pinto têm entrada direta na ronda 2.Salvador Vala, Joaquim Trindade, João Roque Pinho, Mário Leopoldo, Martim Fortes, Miguel Lages, Francisco Mittermayer, Tiago Guerra e Rodrigo Rocha entram em ação logo na ronda inaugural. A grande baixa da armada lusa no lado masculino é Rodrigo Chaves, que ocupa atualmente a sétima posição do ranking. Martim Nunes, no 10.º posto, surge, assim, como o melhor português do ranking em prova nas ondas gaulesas.Ronda 1H2: Elay Bouchan (ISR) x Salvador Vala (PRT) x Nahuel Selandari (ESP) x Kenjiro Lizarraga (ESP)H3: Joaquim Trindade (PRT) x Bazil Catteau (FRA) x Marco Teichner (ALE) x Lars Peeters (BEL)H5: Yonatan Chen (ISR) x João Roque Pinho (PRT) x Mário Leopoldo (PRT) x Antoine Habashi (SUI)H6: Martim Fortes (PRT) x Celyan Denis (FRA) x Max Bullen (GBR) x Inbar Midlash (ISR)H12: Fekru Jimenez (ESP) x Ariel Ben Peretz (ISR) x Tom Esteva (FRA) x Miguel Lages (PRT)H15: Francisco Mittermayer (PRT) x Conor Donegan Santos (IRL) x S.J Noordennen (PB) x Daryl Barrier (FRA)H16: Jules Guillet (FRA) x Yonatan Nahshoni (ISR) x Tiago Guerra (PRT) x Rodrigo Rocha (PRT)Ronda 2H1: Gabriel Ribeiro (PRT) x Leon Agurruza (ESP) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1H4: Salvador Costa (PRT) x Francisco Queimado (PRT) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1H6: Martim Nunes (PRT) x Noah Hecht Suarez (ESP) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1H16: Manuel Fernandez Lopez (ESP) x Afonso Pinto (PRT) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1Ronda 3H6: Afonso Antunes (PRT) x Luan Nogues (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H10: Joaquim Chaves (PRT) x Pierre Lamothe (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H12: Guilherme Ribeiro (PRT) x Jean Cocagne (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H15: Francisco Ordonhas (PRT) x Matteo Calatri (ITA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2Ronda 1H1: Jaeckin Zoe (FRA) x Kenia Carril (ESP) x Camila Cardoso (PRT) x Lilo Mazoyer (FRA)H6: Ibone Gomez (ESP) x Lucie Bonnier (FRA) x Núria Maganinho (PRT) x Saioa Ortega (ESP)H8: Sarah Leiceaga (FRA) x Maria Salgado (PRT) x Canelle Lebreton (FRA) x Elena Berot (FRA)