Armada lusa a postos para o arranque do WQS 2021/22

É já esta terça-feira que começa em França a temporada 2021/22 do circuito WQS europeu. O Pro Anglet, prova de estatuto QS1000, vai servir de arranque para um novo formato que visa apurar os melhores surfistas europeus para as Challenger Series de 2022. Isto numa altura em que ainda não começaram as de 2021.





E Europa vai ter assim o primeiro evento regional da nova temporada, depois de ter apurado os seus representantes para as Challenger Series de 2021 há poucas semanas. Vasco Ribeiro, que se sagrou campeão europeu, após terminar a temporada 2020/21 no primeiro lugar do ranking regional europeu, chega, assim, a Anglet como número 1 do seeding na prova masculina.Vasco lidera, assim, a armada lusa na prova gaulesa, tendo entrada direta para a ronda 4, onde ainda apenas conhece um dos dois adversários que terá pela frente na estreia. Pedro Henrique e Afonso Antunes, este graças a wildcard, são os outros portugueses que também conseguiram entrada direta para esta fase.Martim Carrasco, Luís Perloiro, José Champalimaud, Eduardo Fernandes, Joaquim Chaves e Guilherme Ribeiro entram em ação na ronda 3, enquanto o jovem Matias Canhoto estreia-se na ronda 2 e o regresso João Maria Mendonça, jovem talento algarvio que está de regresso à competição após uma lesão que o obrigou a parar um ano, inicia a competição logo na ronda 1.Já do lado feminino Teresa Bonvalot surge como uma das top seeds mais bem colocadas, ela que foi a única surfista portuguesa a conseguir a qualificação para as Challenger Series de 2021. Tal como Vasco, também Teresa vai começar a lutar por uma vaga no circuito mundial de 2022 já a partir de setembro. Ambos participam ainda nestas etapas de forma a ganhar ritmo, mas também precavendo a eventualidade de não conseguirem essa qualificação pelas Challenger Series de 2021.Além de Teresa Bonvalot, a armada lusa vai ter também Yolanda Hopkins, Carolina Mendes e Mafalda Lopes, que teve wildcard para esta fase, com entrada direta na ronda 3. Enquanto isso, Gabriela Dinis, Kika Veselko e Gabriela Dinis vão começar a competição na segunda ronda.O Pro Anglet tem um período de espera que vai até ao próximo domingo e em disputa nas ondas da praia de Chambre d’Amour vão estar 1000 pontos para o ranking e um prémio de 2500 dólares para o vencedor feminino e masculino. Resta recordar que Vasco Ribeiro chega a esta etapa com o estatuto de ter sido vice-campeão das duas últimas edições.H3: João Mendonça (PRT) x Clement Roseyro (FRA) x Thomas Delplace (FRA) x Cherif Fall (SEM)H1: Sinoe Cronier (FRA) x Fantin Habashi (CHE) x Matias Canhoto (PRT) x surfista vindo da ronda 1H2: Noa Ledee (FRA) x Martim Carrasco (PRT) x Edoardo Papa (ITA) x surfista vindo da ronda 2H5: Luís Perloiro (PRT) x Cristian Portelli (SUE) x Maksymilian Michalewski (POL) x surfista vindo da ronda 2H8: Kyllian Guerrin (FRA) x Lens Arancibia Avila (FRA) x José Champalimaud (FRA) x surfista vindo da ronda 2H9: Bitor Garitaonandia (ESP) x Eduardo Fernandes (PRT) x Tim Elter (ALE) x surfista vindo da ronda 2H12: Sam Piter (FRA) x Joaquim Chaves (PRT) x Nicolas Paulet (FRA) x surfista vindo da ronda 2H16: Enzo Cavalini (FRA) x Guilherme Ribeiro (PRT) x Marco Teichner (ALE) x surfista vindo da ronda 2H8: Vasco Ribeiro (PRT) x Kai Odriozola (ESP) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3H9: Joan Duru (FRA) x Afonso Antunes (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3H16: Ramzi Boukhiam (MAR) x Pedro Henrique (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3Heats das portuguesas na prova femininaH1: Melania Suarez Diaz (ESP) x Sara Urresti (ESP) x Gabriela Dinis (PRT) x surfista vinda da ronda 1H4: Francisca Veselko (PRT) x Ainhoa Leiceaga (FRA) x Carolina Santos (PRT) x surfista vinda da ronda 1H2: Ariane Ochoa (ESP) x Carolina Mendes (PRT) x surfista vinda da ronda 2 x surfista vinda da ronda 2H4: Teresa Bonvalot (PRT) x Juliette Lacome (FRA) x surfista vinda da ronda 2 x surfista vinda da ronda 2H6: Yolanda Hopkins (PRT) x Tessa Thyssen (FRA) x surfista vinda da ronda 2 x surfista vinda da ronda 2H8: Maud Le Car (FRA) x Mafalda Lopes (PRT) x surfista vinda da ronda 2 x surfista vinda da ronda 2