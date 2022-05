Armada lusa chega com 17 surfistas à ronda 3 do Pro Junior de Ferrol

Teve início esta quarta-feira o Junior Pro Ferrol, segunda etapa do Pro Junior Europeu, que conta com 40 surfistas portugueses. Alguns deles em destaque neste primeiro dia de ação, com um saldo bastante positivo para a jovem armada lusa. No total dos 33 portugueses que iniciaram a prova masculina, 17 deles conseguiram chegar à ronda 3, onde entram em cena os tops seeds.

Na primeira ronda um dos grandes destaques foi Matias Canhoto, que venceu a bateria 4 com 11,27 pontos. Rafael Silva, João Roque Pinho e Francisco Mittermayer foram os outros portugueses vencedores nesta fase, com Tomás Nunes, Martim Fortes [na foto], que até contou com uma interferência, e Martim Carrasco a também seguirem em frente no 2.º posto.

Por outro lado, Rodrigo Rocha, Tiago Guerra, Matias Lopes, Salvador Vala, Tomás Pereira, Miguel Lages, João Silva, Jaime Veselko, Salvador Tavares, Diogo Bravo e Mário Leopoldo foram as baixas lusas nesta ronda inaugural. Um cenário algo diferente na ronda 2, onde apenas ficaram pelo caminho Salvados Costa, Tomás Nunes, João Vidal, Martim Carrasco e Guilherme Costa.

Nesta fase, o grande destaque foi Francisco Mittermayer, que venceu o heat 12 com o melhor score (15 pontos) e a melhor onda (9 pontos) do dia, numa disputa em que o compatriota Francisco Queimado foi segundo classificado, seguindo também em frente. Destaque ainda para os mais jovens, com Matias Canhoto e Martim Fortes a superarem mais uma ronda.

Além do quarteto já mencionado, Gabriel Ribeiro, Joaquim Trindade, Rafael Silva, José Ribeiro, Martim Nunes, João Roque Pinho, Santiago Graça e Afonso Pinto também conseguiram avançar para a ronda 3. Fase para a qual entraram diretamente Afonso Antunes, Rodrigo Chaves, Francisco Ordonhas, Guilherme Ribeiro e Joaquim Chaves.

Dessa forma, Portugal segue com 17 representantes entre os 64 últimos surfistas ainda em prova do lado masculino, enquanto a prova feminina aguarda ainda estreia. Esta quinta-feira deverá ser a vez de as sete portuguesas presentes na Galiza entrarem em cena. Seis delas começam a participação na ronda inaugural, enquanto a top seed Gabriel Dinis entrou diretamente para a ronda 2

Heats dos surfistas portugueses na prova masculina

Ronda 3

H2: Afonso Antunes (PRT) x Paolo Giorgi (ESP) x Iker Trigueros (ESP) x Yonatan Chen

H3: Maria Rasines (ESP) x Yago Dominguez (ESP) x Gabriel Ribeiro (PRT) x Max Bullen (GBR)

H4: Rodrigo Chaves (PRT) x Enoha Lepieres (FRA) x Matias Canhoto (PRT) x Thomas Ledee (FRA)

H5: Uri Uziel (ISR) x Moises Dominguez Requena (ESP) x Martim Fortes (PRT) x Ivan Flor (ESP)

H7: Maksymilian (POL) x Kyllian Guerin (FRA) x Brando Giovannoni (ITA) x Joaquim Trindade (PRT)

H9: Markel Vizcarguenaga (ESP) x Manuel Fernandez Lopez (ESP) x Rafael Silva (PRT) x Carlito Casadebaigt (FRA)

H10: Francisco Ordonhas (PRT) x Elya Sasi (ISR) x José Ribeiro (PRT) x Alfonso Suarez (ESP)

H11: Guilherme Ribeiro (PRT) x Matteo Calatri (ITA) x Rivan Rosskopf (SUI) x Francisco Queimado (PRT)

H12: Joaquim Chaves (PRT) x Peru Zuniga (ESP) x Francisco Mittermayer (PRT) x Manakei Kahiha (FRA)

H13: Sam Piter (FRA) x Tim Elter (ALE) x João Roque Pinho (PRT) x Dylan Donegan dos Santos (IRE)

H14: Mael Laborde (FRA) x Ido Arkin (ISR) x Francesco Lazzarini (ITA) x Martim Nunes (PRT)

H15: Nicolas Paulet (FRA) x Pierre Lamothe (FRA) x Santiago Graça (PRT) x Amir Rafaeli (ISR)

H16: Noa Dupouy (FRA) x Inigo Madina (FRA) x Afonso Pinto (PRT) x Fekru Jimenez (ESP)

Heats das surfistas portuguesas na prova masculina

Ronda 1

H1: Jaeckin Zoe (FRA) x Alba Mediavilla (ESP) x Blanche Cocagne (FRA) x Maria Dias (PRT)

H2: Enara Palacios (ESP) x Beatriz Carvalho (PRT) x Lilias Tebbai (MAR) x Maria Salgado (PRT)

H4: Chloe Bense (FRA) x Alicia Takahashi Delgado (ESP) x Benedita Teixeira (PRT) x Tegan Blackford (GBR)

H6: Lilya Ambert (FRA) x Catalina Diaz Gomez (ESP) x Victoria Backhaus (ITA) x Camila Cardoso (PRT)

H8: Sara Santos (ESP) x Berta Gañez (ESP) x Claudia Prieto Sapena (ESP) x Núria Maganinho (PRT)

Ronda 2

H5: Gabriela Dinis (PRT) x wildcard x surfista vinda da ronda 1 x surfista vinda da ronda 1