Armada lusa com 14 representantes no arranque do QS europeu 2022/23

A temporada 2022/23 do QS europeu está prestes a arrancar, com 14 surfistas lusos a estarem já em Pantín, na Galiza, para o histórico evento que marca o arranque da nova temporada de qualificação para o circuito Challenger Series, neste caso, para 2023. Com o começo do período de espera previsto para começar esta terça-feira, os heats já foram revelados.Desde logo, o destaque nesta 35.ª edição do Pantín Classic vai para a presença de uma forte armada lusa feminina, com Teresa Bonvalot, Kika Veselko, Mafalda Lopes e Yolanda Hopkins a terem estatuto de cabeças-de-série e a entrarem diretamente para a ronda 2. A juntar a este quarteto, Portugal conta ainda com a presença de Carolina Mendes, que é a campeã em título deste evento. Ou seja, as cinco surfistas que acabaram de regressar da etapa de Ballito das Challenger Series vão defender as cores nacionais nesta etapa.Do lado masculino, apenas 9 surfistas portugueses marcam presença, com o maior destaque a ser a ausência de Vasco Ribeiro, que tem sido a grande "arma" da armada lusa no WQS nos últimos anos. Dessa forma, Hugo Cardoso vai ser o único português em ação na ronda inaugural, com Eduardo Fernandes, Afonso Antunes, José Champalimaud, Guilherme Ribeiro, Francisco Almeida, Luís Perloiro, Daniel Nóbrega e Henrique Pyrrait a entrarem diretamente para a ronda 2, dos tops seeds.Depois de uma temporada de insucesso neste circuito em termos masculinos, a armada lusa começa em Pantín a tentar inverter esse cenário. Em 2021/22 nenhum português conseguiu terminar no top 10 e garantir vaga direta para as Challenger Series, com Vasco Ribeiro a conseguir apenas o convite da WSL Europa em virtude do estatuto de campeão europeu do ano anterior e melhor europeu do ranking das Challenger Series 2021 ainda sem vaga em 2022.Do lado feminino o cenário foi bem diferente, com Teresa Bonvalot a sagrar-se campeã europeia, título que começa agora a defender. Destaque também para um pódio totalmente português, uma vez que Mafalda Lopes e Kika Veselko terminaram a temporada empatadas como vice-campeãs europeias. Yolanda Hopkins falhou o top 7 por apenas um lugar, mas acabou por garantir entrada nos eventos já realizados das Challenger Series 2022 com estatuto de suplente.Ronda 1H2: Hugo Cardoso (PRT) x Matisse Verworst (BEL) x Elliot Barton (GBR)Ronda 2H1: Adur Amatriain (ESP) x Eduardo Fernandes (PRT) x Dean Vandewalle (BEL) x surfista vindo da ronda 1H3: Vicente Romero (ESP) x Afonso Antunes (PRT) Barnaby Cox (GBR) s surfista vindo da ronda 1H4: Nicolas Paulet (FRA) x Bitor Garitaonandia (ESP) x José Champalimaud (PRT) x surfista vindo da ronda 1H10: Guilherme Ribeiro (PRT) x Tiago Carrique (FRA) x Manuel Fernandez Lopez (ESP) x surfista vindo da ronda 1H11: Francisco Almeida (PRT) x Kai Odriozola (ESP) x Nikita Avdeev (MUN) x surfista vindo da ronda 1H14: Luís Perloiro (PRT) x Markel Vizcarguenaga (ESP) x Daniel Nóbrega (PRT) x surfista vindo da ronda 1H15: Andy Criere (ESP) x Matteo Calatri (ITA) x Henrique Pyrrait (PRT) x surfista vindo da ronda 1Ronda 1H5: Carolina Mendes (PRT) x Lucia Machado (ESP) x Giada Legati (ITA) x Yolanda Rodríguez (ESP)Ronda 2H1: Teresa Bonvalot (PRT) x Lola Bermúdez (ESP) x surfista vinda da ronda 1 x surfista vinda da ronda 1H2: Yolanda Hopkins (PRT) x Maud Le Car (FRA) x surfista vinda da ronda 1 x surfista vinda da ronda 1H5: Kika Veselko (PRT) x Claudia Prieto Sapena (ESP) x surfista vinda da ronda 1 x surfista vinda da ronda 1H8: Mafalda Lopes (PRT) x Leticia Canales Bilbao (ESP) x surfista vinda da ronda 1 x surfista vinda da ronda 1