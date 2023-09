Armada lusa com 22 representantes no Corunha Pro Júnior

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tem início esta quinta-feira a terceira e última etapa do Pro Júnior Europeu 2023, com 22 portugueses inscritos no Pro Júnior da Corunha, na Galiza. Em jogo vão estar os títulos europeus juniores da WSL e também duas vagas masculinas e femininas para o Mundial Júnior da categoria.

Maria Salgado chega a esta etapa como a portuguesa mais bem classificada no ranking, estando na 3.ª posição da hierarquia feminina e na luta pelo título europeu júnior e por uma das vagas para o Mundial. Lua Escudeiro ocupa a 6.ª posição e Gabriela Dinis a 9.ª posição. No lado masculino, Francisco Ordonhas é o melhor português, no 6.º posto.

Em ação até domingo vão estar 14 surfistas portugueses na prova masculina e 8 surfistas na prova feminina. Maria Salgado, Gabriela Dinis, Lua Escudeiro e Érica Máximo têm entrada direta para a ronda 2 feminina, enquanto Teresa Pereira, Núria Maganinho, Maria Dias e Constância Simões começam a participação na ronda inaugural.

Na prova masculina, Tiago Stock, Francisco Mittermayer e Martim Nunes garantiram entrada direta para a ronda 2, enquanto Afonso Pinto, Salvador Costa, Salvador Vala, Mário Leopoldo, Tiago Guerra, Matias Canhoto, João Roque Pinho, Joaquim Trindade, Francisco Queimado, Jaime Veselko e Guilherme Costa competem logo a partir da ronda inaugural.