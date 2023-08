Armada lusa com saldo positivo rumo à ronda 3 em Panín

A armada lusa viveu, esta quarta-feira, uma jornada positiva no segundo dia de ação do Pantín Classic Pro, etapa QS3000 que de disputa nas ondas da Galiza e que é a quarta etapa do circuito europeu 2023/24. Com cinco qualificações e três eliminações, esta foi uma resposta positiva após um dia inaugural marcado por várias eliminações na prova masculina.Destaque para Gabriela Dinis, que foi a única portuguesa em prova na ronda 2 feminina e que conseguiu um triunfo no heat 2, com 9,93 pontos. Dessa forma, Gabi junta-se a Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins, Carolina Mendes, Mafalda Lopes e Kika Veselko, que entraram todas diretamente para a ronda 3.Curiosamente, também vão ser seis os portugueses na ronda 3 masculina, uma vez que na jornada de hoje houve quatro portugueses a seguirem em frente. Destaque para os triunfos sólidos de Eduardo Fernandes (12,90 pontos), Luís Perloiro (11,14) e Francisco Almeida (10,16). Já Matias Canhoto conseguiu qualificar-se graças a um segundo lugar.Pelo caminho nesta fase da prova ficaram Guilherme Fonseca, Henrique Pyrrait e ainda Daniel Nóbrega. Assim, apenas Fernandes, Perloiro, Almeida e Canhoto conseguiram chegar à ronda 3, onde entram em ação os top seeds deste evento e para onde entraram diretamente o campeão nacional Guilherme Ribeiro e Joaquim Chaves.A chamada para esta quinta-feira está marcada para as 10 horas locais – 9 horas em Portugal Continental. Contudo, amanhã apenas deverá entrar na água a prova masculina, uma vez que a organização já declarou dia de pausa na prova feminina.H5: Tim Bisso (FRA) x Guilherme Ribeiro (PRT) x Cristian Portelli (SUE) x Markel Vizcarguenaga (ESP)H8: Maxime Huscenot (FRA) x Juan Fernandez (ESP) x Eduardo Fernandes (PRT) x Vicente Romero (ESP)H13: Joan Duru (FRA) x Joaquim Chaves (PRT) x Paul Boniface (FRA) x Ido Arkin (ISR)H14: Adur Amatriain (ESP) x Tristan Guilbaud (FRA) x Pierre Lemothe (FRA) x Matias Canhoto (PRT)H15: Thomas Ledee (FRA) x Charly Quivront (FRA) x Luís Perloiro (PRT) x Erwan Blouin (FRA)H16: Kauli Vaast (FRA) x Ian Fontaine (FRA) x Francisco Almeida (PRT) x Matteo Calatri (ITA)H1: Teresa Bonvalot (PRT) x Lola Bermudez (ESP) x Nadia Erostarbe (ESP) x Bahia Frediani (FRA)H2: Mafalda Lopes (PRT) x Lucia Machado (ESP) x Lucia Machado (ESP) x Gabriela Dinis (POR)H5: Yolanda Hopkins (PRT) x Daniela Roman (ESP) x Jueliette Lacome (FRA) x Lucy Campbell (GBR)H6: Carolina Mendes (PRT) x Janire Gonzalez Etxabarri (ESP) x Sarah Leiceaga (FRA) Daniela Boldini (ESP)H7: Kika Veselko (PRT) x Maud Le Car (FRA) x Janina Zeitler (ALE) x Emily Gussoni (ITA)