Armada lusa conta com oito representantes na 2.ª ronda em Marrocos

Correu de forma positiva o segundo dia de ação no QS5000 de Taghazout, em Marrocos, com a armada lusa a compensar o mau arranque no sábado. Este domingo o saldo foi positivo, com quatro surfistas a seguirem em frente e três a ficarem pelo caminho. Desta forma, há ainda oito surfistas portugueses em prova na 2.ª ronda.

A prova retomou no heat 17, onde Guilherme Fonseca assegurou a 2.ª posição, atrás do espanhol Ruben Vitoria. No heat 19 o campeão nacional Miguel Blanco também foi segundo, superado apenas pelo francês Adrien Toyon, mas o compatriota Henrique Pyrrait acabou por ficar pelo caminho.

Seguiu-se o segundo posto do jovem Afonso Antunes no heat 21, que foi vencido pelo norte-americano Key Kobayashi e um triunfo de Pedro Coelho no heat 22. Com 11,10 pontos, o surfista da Linha foi o destaque do dia entre os portugueses, deixando o britânico Luke Dillon no segundo posto, com os franceses Renan Grainville e Kuan Nogues a serem eliminados.

Por fim no heat 23, Sidney Guimarães e Francisco Carrasco não conseguiram contrariar o surf do brasileiro Eduardo Motta e do francês Mathis Crozon, sendo ambos eliminados. Feitas as contas, entre o dia de ontem e o de hoje, cinco surfistas portugueses seguiram para a 2.ª ronda, enquanto sete ficaram pelo caminho.

Na 2.ª ronda vão estar oito surfistas lusos em prova, sendo que Frederico Morais, Vasco Ribeiro e Pedro Henrique vão estrear-se nessa fase, para a qual entraram diretamente. A eles junta-se ainda Diogo Martins, que conseguiu o apuramento na véspera, Guilherme Fonseca, Miguel Blanco, Afonso Antunes e Pedro Coelho.

Diogo Martins será o primeiro a entrar na água, estando a competir no heat 3 frente ao sul-africano Adin Masencamp, ao norte-americano Crosby Colapinto e ao brasileiro Renan Pulga. No heat 11 será a estreia de Vasco Ribeiro, que mede forças com o sul-africano David van Zyl, com o francês Tiago Carrique e ainda com o espanhol Gony Zubizarreta.

Já Frederico Morais está no heat 13, juntamente com Pedro Henrique. A dupla lusa terá pela frente o australiano Dylan Moffat e o francês Kyllian Guerin. Segue-se Guilherme Fonseca no heat 18, frente ao norte-americano Ian Crane e aos franceses Tristan Guilbaud e Noa Dupouy.

No heat 20 vai estar Miguel Blanco, que encara o francês Gatien Delahaye, o australiano Jackson Baker e o brasileiro Rafael Teixeira. E, por fim, no heat 22, o antepenúltimo da ronda, Afonso Antunes e Pedro Coelho vão estar juntos a enfrentar o peruano Alonso Correa e o australiano Sheldon Simkus.