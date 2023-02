Armada lusa feminina em grande forma no QS3000 de Taghazout

A competição regressou, esta quinta-feira, a Taghazout, em Marrocos, onde a armada lusa viveu um dia agridoce. Embora na prova masculina apenas dois dos nove surfistas em prova na ronda 3 tenham conseguido seguir em frente, a verdade é que na prova feminina as representantes nacionais deram boa conta do recado, com quatro das cinco surfistas em prova a conseguiram o passaporte para a ronda 4.

O grande destaque do dia acabou por ser a performance de Kika Veselko. A recém-coroada campeã mundial júnior entrou com tudo no QS3000 marroquino e garantiu um triunfo com 12,50 pontos, que foi o melhor score do dia na prova feminina. Gabriela Dinis e Yolanda Hopkins também conseguiram vencer as respetivas baterias, enquanto Carolina Mendes garantiu a qualificação com um segundo posto.

A única eliminação entre as surfistas portuguesas aconteceu no heat vencida pela júnior Gabriela Dinis, com Mafalda Lopes a ficar-se pelo terceiro lugar e a despedir-se mais cedo da competição. Agora, Kika, Yolanda, Carol e Gabi continuam entre as 16 surfistas ainda em prova, estando a somente uma ronda de atingirem os quartos-de-final deste que é o primeiro QS de 2023 do calendário europeu.

Na próxima fase Kika Veselko e Yolanda Hopkins, que é a atual líder do ranking europeu, vão cruzar-se no heat 4, onde apenas duas das quatro surfistas presentes seguem para os quartos-de-final. Antes disso, Carolina Mendes compete no heat 1 e Gabriela Dinis no heat 3.

A mesma eficácia não aconteceu na prova masculina, onde somente Frederico Morais e Joaquim Chaves conseguiram passar para a ronda 4, após terem sido segundos classificados nos respetivos heats. Pelo caminho ficaram Afonso Antunes, Vasco Ribeiro, José Maria Ribeiro, Luís Perloiro, Guilherme Ribeiro, Guilherme Fonseca e Francisco Ordonhas.

Desta forma, a armada lusa chega com apenas dois representantes aos últimos 32 em prova, quando ainda há duas rondas a separar os competidores dos quartos-de-final. Na próxima fase Kikas vai estar no heat 2, onde enfrenta o francês Sam Piter, o sul-africano Connor Slijpen e o espanhol Yago Dominguez. Já Joaquim Chaves irá competir no heat 5 frente aos franceses Joan Duru e Gaspard Larsonneur e ao marroquino Teva Bouchgua.

Após vários dias com a competição a decorrer no pico alternativo de Anza, esta sexta-feira a chamada está marcada para as 7 horas, estando previsto o regresso à onda de Anchor Point. Espera-se uma jornada decisiva para definir os surfistas que chegam às rondas finais deste Pro Taghazout, cujo período de espera termina no domingo.

Heats dos portugueses na ronda 4 masculina

H2: Frederico Morais (PRT) x Sam Piter (FRA) x Connor Slijpen (AFS) x Yago Dominguez (ESP)

H5: Joan Duru (FRA) x Gaspard Larsonneur (FRA) x Teva Bouchgua (MAR) x Joaquim Chaves (PRT)

Heats das portuguesas na ronda 4 feminina

H1: Tessa Thyssen (FRA) x Carolina Mendes (PRT) x Pauline Ado (FRA) x Hina-Maria Conradi (FRA)

H3: Nadia Milhau (FRA) x Maud Le Car (FRA) x Gabriela Dinis (PRT) x Marion Philippe (FRA)

H4: Francisca Veselko (PRT) x Ainhoa Leiceaga (FRA) x Yolanda Hopkins (PRT) x Natasha van Greunen (AFS)