Armada lusa perde Frederico Morais e Afonso Antunes em Ribeira d’Ilhas

O fato casa não foi preponderante, este domingo, no arranque do EDP Vissla Pro Ericeira, quinta e antepenúltima etapa do circuito Challenger Series 2022. Uma jornada marcada pela amarga eliminação de Frederico Morais, à qual se juntou, mais tarde, a derrota do wildcard Afonso Antunes. Um começo atribulado para a armada lusa nas ondas inconsistentes de Ribeira d’Ilhas e que pode prejudicar de forma considerável as contas de Kikas na luta pela requalificação para a elite mundial do próximo ano.Depois de um arranque morno, logo pelas 8 horas, a prova foi avançando até chegar ao heat 6, onde Frederico Morais estava em ação. Com expectativas elevadas para uma prova em que se apresentava como favorito e onde necessitava de um resultados forte para subir no ranking deste circuito, Kikas entrou em cena de forma metódica e pragmática. Com as ondas a não facilitarem a vida aos surfistas, o português optou por uma escolha de ondas mais seletiva.A tática até rendeu frutos no início da bateria, com Frederico a somar logo 6,57 pontos. Após esse primeiro bom sinal veio um período de longa espera. O português decidiu manter a prioridade em busca de uma segunda onda que o colocasse automaticamente na ronda seguinte. O requisito não era alto, mas os adversários foram fazendo pontos em ondas mais pequenas e as coisas começaram a complicar-se.Até que no último minuto da bateria, e apenas com uma onda ainda surfada, mas com a prioridade, Kikas decidiu, finalmente, jogar a sua carta. Uma onda longa, onde fez uma mão cheia de manobras e mais um claim final para tentar convencer os juízes. O surf estava lá, mas o tamanho pequeno da onda não ajudou as ambições do surfista do Guincho. A precisar de apenas 4,77 pontos para seguir em frente, foi já na areia que ficou a saber que tinha tido apenas 4,40 pontos, ficando a somente 0,37 pontos da ronda 2.O triunfo sorriu ao brasileiro Michael Rodrigues, com 12,07 pontos, que foi secundado pelo uruguaio Marco Giorgi, com 11,34 pontos. Na última posição ficou ainda o japonês Keanu Kamiyama, com 8,77 pontos. Uma derrota muito amarga e que complicou a vida de Frederico Morais neste circuito Challenger Series. Com duas etapas para o final, no Brasil, e Haleiwa, no Havai, Kikas fica a precisar de um triunfo ou dois grandes resultados até final da temporada para sonhar com o top 10 e o regresso ao CT do próximo ano.Seis heats volvidos e ainda mal as mágoas portuguesas estarem afogadas, foi a vez do wildcard Afonso Antunes entrar em cena. E, tal como Frederico, também Afonso teve um começo positivo de bateria. E tal como Kikas, também o surfista júnior, que venceu os trials locais, acabou por precisar de uma última onda para virar a bateria. E, qual fado lusitano, foi já na areia que também ficou a conhecer que estava derrota e fora da prova ericeirense.Ainda assim, Afonso Antunes vendeu cara a eliminação nesta sua segunda experiência nas Challenger Series. Com 10,60 pontos, Afonso foi superado pelos 11,50 pontos do italiano Jesse Mendes e pelos 15,07 do japonês Kanoa Igarashi, ficando ainda à frente do francês Tristan Guilbaud. Curiosamente, foi neste heat que Igarashi, único top mundial em prova e recém-coroado campeão mundial ISA fixou o melhor score do dia, claramente a marcar o ritmo em Ribeira d’Ilhas.Nos outros heats destaque para mais eliminações surpreendentes, como a dos brasileiros Mateus Herdy e João Chianca, do marroquino Ramzi Boukhiam e ainda do norte-americano Nolan Rapoza. Em sentido inverso, o indonésio Rio Waida, atual número um do ranking, venceu de forma convincente na estreia na Ericeira, dando um passo cada vez mais firme rumo ao CT do próximo ano. O australiano Ryan Callinan, o norte-americano Jett Schilling e o francês Michel Bourez foram outros dos destaques pela positiva desta jornada.A ação acabou por terminar após 18 heats, ficando seis baterias desta ronda inaugural por disputar. Na última delas está Guilherme Ribeiro, último português em prova do lado masculino. Amanhã também deverá ser dia de estreia da prova feminina, onde Portugal está representado por sete surfistas e onde Teresa Bonvalot surge como a grande esperança lusa, uma vez que ocupa o 8.º posto do ranking. A chamada para amanhã está marcada para as 7H30.