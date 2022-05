Armada lusa segue firme após o segundo dia do Pro Junior de Ferrol

A praia de Doniños proporcionou, esta quinta-feira, condições de elevado potencial, com tubos à mistura, para o segundo dia de ação no Pro Junior Ferrol, a segunda etapa do circuito Pro Junior Europeu 2022. Uma jornada em que a armada lusa voltou a estar em destaque nas ondas galegas, sobretudo os mais novos, que continuam a brilhar bem alto e a atacar as fases finais num circuito que reúne surfistas até aos 20 anos.





A ação recomeçou com a ronda 3 masculina, onde 9 dos 17 surfistas portugueses em prova conseguiram avançar para a ronda 4. Um saldo positivo, com a maior surpresa a ser a eliminação de primeira de Joaquim Chaves, top 5 do ranking no ano passado, que tem tido um arranque de temporada em falso neste Pro Junior Europeu.

O primeiro português em ação foi Afonso Antunes, que entrou direto nesta fase por ser top seed, e que venceu o heat 2 com o melhor score entre os portugueses e o terceiro melhor do dia, após somar 14,30 pontos. Rodrigo Chaves, Francisco Ordonhas e Guilherme Ribeiro também se estrearam nesta fase e todos com triunfos.

Além destes quatro surfistas, a armada lusa viu ainda Martim Nunes, Francisco Mittermayer, Santiago Graça e Martim Fortes vencerem as respetivas baterias. O outro surfista a conseguir seguir em frente foi Matias Canhoto, segundo no heat vencido por Rodrigo Chaves. Pelo caminho ficaram Gabriel Ribeiro, Joaquim Trindade, Rafael Silva, José Ribeiro, Francisco Queimado, João Roque Pinho, Afonso Pinto e o já mencionado Joaquim Chaves.

Nota de destaque para Martim Fortes, de 15 anos, e Matias Canhoto, de 14, que continuam a somar sucessos desde a ronda inaugural, comprovando que o futuro do surf nacional está assegurado por esta nova geração de groms. No caso de Martim Fortes a estreia neste circuito aconteceu ainda na semana passada e com um promissor 17.º posto em Marrocos. Já Matias Canhoto estreou-se muito novo, em 2018, ainda com 10 anos, mas esta é a primeira temporada a tempo inteiro para o surfista de Peniche no Pro Júnior Europeu.

Depois, a ação avançou para a estreia da prova feminina, onde a armada lusa voltou a estar em bom plano. Das seis surfistas em prova nesta fase, apenas duas ficaram pelo caminho, neste caso Beatriz Carvalho e Teresa Pereira. Em sentido inverso, Maria Dias, Maria Salgado, Camila Cardoso e Núria Maganinho conseguiram avançar para a ronda 2, onde se juntaram a Gabriela Dinis, que entrou diretamente para essa fase por ser top seed.

A ação ainda avançou para a ronda 2 feminina, mas apenas se realizaram quatro dos oito heats, com a armada lusa a perder o contributo de Marias Dias, mas a ver Maria Salgado obter uma grande performance. A jovem surfista de Santa Cruz, de apenas 15 anos, somou 11,40 pontos e foi segunda classificada, numa bateria vencida pelo líder do ranking, a basca Janire Gonzalez Etxabarri, e onde ficou pelo caminho a francesa Jaeckin Zoe, que na semana passada tinha sido semifinalista na etapa inaugural deste circuito, em Marrocos.

Com passaporte já assegurado para a ronda 3, onde estarão em prova apenas 16 surfistas, Maria Salgado mostrou que do lado feminino o futuro também está assegurado. A ela ainda se podem juntar Gabriela Dinis, Camila Cardoso e Núria Maganinho, que ainda não competiram nesta ronda 2 e deverão fazê-lo no início da manhã desta sexta-feira, com a chamada a estar marcada para as 7 horas locais, ou seja, 8 horas em Portugal Continental.

Heats dos surfistas portugueses na prova masculina

Ronda 4

H1: Kai Odriozola (ESP) x Afonso Antunes (PRT) x Mario Rasines (PRT) x Matias Canhoto (PRT)

H2: Diego Martin Gomez (ESP) x Paolo Giorgi (ESP) x Yago Dominguez (ESP) x Rodrigo Chaves (PRT)

H3: Martim Fortes (PRT) x Noe Ledee (FRA) x Kyllian Guerin (FRA) x Paco Alonzo (FRA)

H5: Markel Vizcarguenaga (ESP) x Francisco Ordonhas (PRT) x Matteo Calatri (ITA) x Manakei Kahiha (FRA)

H6: Manuel Fernandez Lopez (ESP) x Elya Sasi (ISR) x Guilherme Ribeiro (PRT) x Francisco Mittermayer (PRT)

H7: Sam Piter (FRA) x Martim Nunes (PRT) x Pierre Lamothe (FRA) x Inigo Madina (FRA)

H8: Tim Elter (ALE) x Mael Laborde (FRA) x Santiago Graça (PRT) x Noa Dupouy (FRA)

Heats das surfistas portuguesas na prova feminina

Ronda 2

H5: Gabriela Dinis (PRT) x Daniela Alonso (ESP) x Julia Gonzalez (ESP) x Victoria Backhaus (ITA)

H6: Juliette Lacome (FRA) x Lilou Rumiel (FRA) x Camila Cardoso (PRT) x Laine Fernandez Goenaga (ESP)

H7: Aelan Vaast (FRA) x Silke Martinez Echegaray (ESP) x Daniela Boldini (ESP) x Núria Maganinho (PRT)

Ronda 3

H2: Ainhoa Leiceaga (FRA) x Maria Salgado (PRT) x Lucia Machado (ESP) x Carmen Garay Irigoras (ESP)