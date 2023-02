Armada lusa sofre três baixas no arranque em Taghazout

Teve início este domingo o primeiro QS europeu de 2023, com as direitas marroquinas de Anchor Point a receberem um importante QS3000, que une surfistas europeus e africanos em busca de pontos para o acesso às Challenger Series 2023. Numa jornada curta, dividida entre ação ao início da manhã e ao final da tarde em Anchor Point, a armada lusa não teve um dia feliz, somando três qualificações, sem qualquer triunfo, e outras tantas eliminações.Com o mar a não permitir realizar mais de 12 horas da ronda inaugural masculina, a prova até começou de forma positiva para as cores nacionais, com Afonso Antunes a conseguir a qualificação no heat 2, graças ao 2.º posto conquistado, com 10,17 pontos, numa bateria vencida pelo israelita Ido Hagag.A partir daqui tudo piorou para as contas portuguesas. No heat 3 Martim Carrasco foi eliminado e na bateria seguinte deu-se a principal baixa para a armada lusa, com o jovem algarvio João Maria Mendonça [na foto] a sair de prova, numa bateria em que o compatriota José Maria Ribeiro conseguiu avançar para a fase seguinte, no 2.º posto.Na parte da manhã, Guilherme Fonseca ainda conseguiu colocar o saldo positivo para a armada lusa, avançando também na 2.ª posição do heat 7, naquele que foi o seu regresso à ação no WQS, após cerca de um ano. O saldo ficaria novamente nulo com a eliminação de Henrique Pyrrait, já na parte da tarde, no heat 1, o penúltimo do dia.Por realizar nesta ronda inaugural masculina ficaram mais quatro heats, onde ainda estarão mais quatro portugueses em ação. Com as previsões a mostrarem o mar a baixar em Anchor Point, a prova deverá retomar esta segunda-feira no pico alternativo de Anza, para regressar às direitas de Anchor Point no final da janela de espera.H15: Matias Canhoto (PRT) x Francisco Ordonhas (PRT) x Elya Sasi (ISR)H16: Daniel Nóbrega (PRT) x Jakub Kuzia (POL) x Francisco Mittermayer (PRT) x S.J. Noordennen (PB)H1: Francisco Almeida (PRT) x Charly Quivront (FRA) x Francesco Lazzarini (ITA) x Afonso Antunes (POR)H3: Connor Slijpen (AFS) x Iker Trigueros (ESP) x Mario Rasines (ESP) x José Maria Ribeiro (POR)H5: Luan Nogues (FRA) x Luís Perloiro (FRA) x Gonzalo Gutierrez (ESP) x Conor Donegan Santos (ESP)H8: Thomas Debierre (FRA) x Luke Dillon (GBR) x Paul Cesar Distinguin (FRA) x Guilherme Fonseca (FRA)H12: Markel Vizcarguenaga (ESP) x Joaquim Chaves (PRT) x Redouane Regragui (MAR) x Elay Bochan (ISR)H1: Frederico Morais (PRT) x Andy Criere (ESP) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H4: Vasco Ribeiro (PRT) X Thomas Ledee (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H6: Jorgann Couzinet (FRA) x Guilherme Ribeiro (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H2: Lucy Campbell (GBR) x Sarah Leiceaga (FRA) x Beatriz Costa (PRT) x surfista da ronda 1H6: Gabriela Dinis (PRT) x Nahia Milhau (FRA) x Lilou Rumiel (FRA) x surfista da ronda 1H3. Ariane Ochoa (ESP) x Carolina Mendes (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H6: Mafalda Lopes (PRT) x Natasha van Greunen (AFS) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H7: Francisco Veselko (PRT) x Camilla Kemp (ALE) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H8: Yolanda Hopkins (PRT) x Alys Barton (GBR) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2