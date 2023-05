Armada portuguesa faz o pleno no arranque das Challenger Series

Correu de feição ao surf nacional o arranque do circuito Challenger Series 2023, com Carolina Mendes, Francisca Veselko e Yolanda Hopkins [na foto] a carimbarem, esta terça-feira, a passagem à ronda 2 da etapa inaugural do circuito que serve de qualificação para o World Tour 2024, que está a decorrer em Snapper Rocks, Austrália,O trio luso esteve em ação no dia inaugural e conseguiu o pleno, juntando-se a Teresa Bonvalot na ronda 2, para a qual a campeã nacional teve entrada direta. Carolina Mendes e Yolanda Hopkins destacaram-se com triunfos, sendo que Kika foi segunda no mesmo heat em que esteve Carol em ação.Foi só no sexto de oito heats desta ronda inaugural feminina que a armada lusa entrou em cena. Carolina Mendes acabou por ser a mais forte nessa disputa, arrecadando o triunfo com um score de 11,90. Na luta pela qualificação, Kika Veselko, com 9,34 pontos, conseguiu levar a melhor sobre a concorrência composta pela japonesa Anon Matsuoka (8,30) e pela costarriquenha Leilani McGonagle (8,10).Na bateria seguinte foi a vez de Yolanda Hopkins entrar em cena e elevar ainda mais o nível, arrecadando o triunfo, graças a uns expressivos 12,94 pontos. A campeã europeia em título venceu, assim, um dos heats mais equilibrados da ronda, onde a australiana Kobie Enright foi segunda, com 12,77 pontos. Já a havaiana Eweleuila Wong (11,87) e a norte-americana Ella McCaffray (11,33) ficaram pelo caminho.Agora, na ronda 2, onde entram em cena as cabeças-de-série da etapa da Gold Coast australiana, Francisca Veselko ficou inserida no heat 5, onde defronta a australiana e ex-top mundial Sally Fitzgibbons, a japonesa Amuro Tsuzuki e a francesa Tessa Thyssen. No heat 6 é a vez de Carolina Mendes enfrentar a norte-americana Alyssa Spencer, a francesa Vahine Fierro e a peruana Sol Aguirre.No heat 7, e penúltimo da ronda 2, vai haver nova participação portuguesa em duplicado, com Yolanda Hopkins a juntar-se a Teresa Bonvalot, numa bateria que também irá contar com a brasileira e ex-top mundial Luana Silva e a australiana Zahli Kelly. As duas primeiras de cada bateria garantem a passagem aos oitavos-de-final em Snapper Rocks.Na prova masculina também já se disputou a ronda inaugural, mas sem qualquer português em ação. Ainda assim, o desfecho dessa ronda permitiu a Frederico Morais conhecer a totalidade dos adversários que terá pela frente na estreia. Kikas está no heat 4 da ronda 2 masculina, onde mede forças com o australiano Callum Robson, campeão em título deste evento e atual top mundial, com o norte-americano Evan Geiselman e ainda com o barbadense Josh Burke.