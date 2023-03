Arranque do MEO Rip Curl Pro Portugal novamente adiado

Ainda não foi desta vez que foi para a água o MEO Rip Curl Pro Portugal, a terceira etapa do circuito mundial de surf 2023. Após três chamadas realizadas esta sexta-feira, a organização acabou por adiar novamente o início da prova, devido ao efeito do forte vento onshore que se fez sentir em Supertubos pelo terceiro dia consecutivo.A primeira chamada ditou o adiamento da prova até meio da manhã, registando-se novo adiamento para o início da tarde. Apesar da vontade da organização em começar hoje a ação, colocando na água a primeira ronda masculina, a verdade é que as condições não o permitiram.Dessa forma, fica marcada nova chamada para as 7H15 deste sábado. As previsões indicam que o vento onshore vai abrandar, o que poderá abrir margem para o arranque da competição. Já no domingo, as previsões apontam para o melhor dia da janela em Supertubos."Tentámos esperar ao máximo para que a maré e o vento ajudassem a limpar as condições, mas não aconteceu", começou por referir Renato Hickel, responsável da WSL. "Houve vários surfistas a treinar na zona de competição e as condições estavam muito más. Vamos regressar amanhã. Com um melhor swell e com vento mais fraco no horizonte, estamos confiantes que amanhã vamos fazer alguns heats", frisou.Ainda assim, no início da próxima semana o vento onshore promete soprar novamente forte em Supertubos, em virtude de Peniche estar sob o efeito de uma tempestade. Com o período de espera a prolongar-se até 16 de fevereiro, quinta-feira, poderá estar em cima da mesa a mudança para um palco secundário, como em anos anteriores – o onshore em Supertubos é offshore no lado oposto da Península de Peniche.