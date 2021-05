Associação Internacional de Surf confirma prova de qualificação para Tóquio'2020 em El Salvador

A realização dos Jogos Mundiais de Surf em El Salvador, entre 29 de maio e 6 de junho, que vão decidir as últimas 12 vagas para os Jogos Olímpicos, foi esta quinta-feira garantida pela Associação Internacional de Surf (ISA).

"Finalmente chegou o momento de qualificar os últimos surfistas olímpicos. Estamos a avançar a todo o vapor para os Jogos Mundiais de Surf e para Tóquio'2020", realçou em comunicado Fernando Aguerre, presidente da ISA.

O responsável disse que a entidade está "muito satisfeita" com os progressos feitos em conjunto com o governo salvadorenho para a implementação do plano de saúde e de biossegurança, relacionado com a pandemia de covid-19, assegurando que está a ser criado "um ambiente seguro para todos os participantes".

A prova em El Salvador é a última do sistema de qualificação de surf para Tóquio'2020, estando em jogo sete lugares para mulheres e cinco lugares para homens.

Os outros 28 surfistas, do total de 40 que vão competir no Japão, já se qualificaram através do circuito principal de 2019 da Liga Mundial de Surf, dos Jogos Mundiais de Surf da ISA de 2019, e dos Jogos Pan-americanos Lima2019.

O português Frederico Morais já garantiu um lugar nos Jogos, tendo sido o melhor europeu nos Mundiais da ISA de 2019.

O surf vai marcar presença pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em Tóquio'2020 e as provas, que reúnem 40 atletas (20 mulheres e 20 homens), acontecem na Baía de Ichinomiya, de 25 a 28 de julho.

A modalidade também está confirmada na programação dos Jogos Paris'2024 e as provas vão ser realizadas nas poderosas ondas do Taiti.