Associação Internacional de Surf lança novas datas para Jogos Mundiais

Os Jogos Mundiais de Surf, previstos para o início de maio do próximo ano, vão decorrer entre 29 de maio e 6 de junho de 2021, em El Salvador, anunciou esta terça-feira a Associação Internacional de Surf (ISA).

"A ISA tem trabalhado em estreita colaboração com os seus parceiros em El Salvador e com a Liga Mundial de Surf (WSL) nos últimos meses enquanto a pandemia global continua a impactar o calendário desportivo mundial", sublinhou em comunicado a entidade.

Segundo a ISA, as novas datas da prova, que vai decorrer nas praias de La Bocana e El Sunzal, vão "assegurar melhores condições de viagem para todos os surfistas e seleções nacionais, de acordo com os interesses coletivos de saúde e segurança".

A edição de 2021 dos Jogos Mundiais de Surf vai decidir as últimas vagas para os Jogos Olímpicos (Tóquio2020) do próximo ano - que adiados devido à covid-19 -, estando ainda em aberto cinco lugares para os homens e sete 'slots' para as mulheres.

O português Frederico Morais, que integra o circuito mundial de surf da WSL, já assegurou a presença de Portugal naquela que vai ser a estreia do surf nas Olimpíadas.