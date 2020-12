Ataque de tubarão impede realização do dia final do Maui Pro

A final do Maui Pro, que estava programada para esta terça-feira e que chegou a ser dada como "on" pela WSL, acabou por ser adiado devido a um incidente em Honolua Bay, que terá envolvido um free surfer e um tubarão. O incidente aconteceu pela manhã, com o surfista a ser transportado para o hospital local.

Depois de um primeiro dia recheado de ação, em que ficaram apuradas praticamente todas as semifinalistas, a elite mundial feminina estava a postos para coroar a campeã da primeira etapa do WWT 2021, com a chamada a ditar o recomeço de prova às 20 horas. Só que o incidente ocorrido duas horas antes do arranque previsto, acabou por adiar tudo.

Segundo os meios de comunicação havaianos, o surfista foi transportado para o hospital Maui Memorial Medical Center, dando entrada com aquilo que se suspeitava ser um ferimento causado por uma mordida de tubarão. Apesar do susto, o surfista encontra-se estável e fora de perigo.

Acabaram por ser os responsáveis médicos do Maui Pro a reagir prontamente e a socorrer o surfista, cuja prancha ficou com uma marca bem visível. Não há qualquer indicação para já de que espécie de tubarão terá estado envolvida neste incidente.

As mesmas fontes avançam que se tratava de um surfista comum, que em nada estava ligado ao evento. A WSL, que garante estar a trabalhar o assunto com as autoridades locais, decidiu parar de imediato a prova, mantendo-a adiada por tempo indeterminado, até que surjam novas indicações.