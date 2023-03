Australiano protagonizou nota 10 mais azarada da temporada

Aos 21 anos, Dakoda Walters apresenta-se como uma das maiores promessas do surf australiano e, este fim-de-semana, comprovou todo o potencial que tem ao ser uma das grandes figuras de um campeonato do circuito de qualificação da Austrália e Oceânia que decorreu em Maroubra, perto de Sydney. Walters parecia lançado para o triunfo, mas acabou por ser impedido de participar na final, depois de se ter lesionado numa onda em que recebeu a pontuação máxima: 10 pontos.O insólito momento aconteceu durante as meias-finais do QS1000 de Maroubra. Numa prova marcada por muitos aéreos, Walters e Joel Vaughan, dois dos mais entusiasmantes jovens do surf australiano, estavam a protagonizar o heat do campeonato, até que aconteceu aquela que pode ser considerada a onda mais azarada e agridoce da temporada.Walters e Vaughan tinham ambos duas notas excelentes a contar, com o segundo a levar a melhor com 17,50 pontos contra 16,90. Com o cronómetro a chegar ao final, Dakoda Walters decidiu arriscar tudo e voou bem alto para tentar um aéreo que operasse a reviravolta. O jovem surfista conseguiu acertar a manobra e foi premiado com nota máxima. Os 10 pontos recebidos colocaram-no com um score de 18,90. Uma pontuação que valeu a passagem à final… onde acabou por não estar presente.No momento da aterragem, Walter lesionou-se numa das pernas e teve mesmo de desistir do heat decisivo. Dessa forma, Mikey McDonagh assegurou o triunfo mais fácil da carreira, uma vez que nem sequer teve de entrar na água. "Obviamente, gostaria de ter vencido de outra forma, mas não deixa de ser uma vitória", comentou McDonagh, que somou o segundo triunfo consecutivo no circuito.