Autarca de Peniche diz que adiamento da etapa de surf é "decisão de bom senso"

O presidente da câmara de Peniche disse esta terça-feira que é compreensível e sensata a decisão de adiar a etapa de Peniche do circuito mundial de surf de 2021, prevista para fevereiro, devido à pandemia de covid-19.

"É uma decisão de bom senso que compreendo face à situação de risco que vivemos [por causa da pandemia]", afirmou Henrique Bertino à agência Lusa, adiantando esperar poder realizar a etapa "antes do próximo verão", se houver condições sanitárias.

Para o autarca de Peniche, no distrito de Leiria, "seria uma irresponsabilidade manter atividades suscetíveis de juntar muita gente".

A etapa de Peniche do circuito mundial de surf de 2021, prevista para fevereiro, foi hoje adiada, para reduzir as viagens intercontinentais, anunciou a Liga Mundial de Surf (WSL).

O Meo Pro Portugal era a segunda etapa do calendário provisório da competição, entre 18 e 28 de fevereiro, depois da retoma do circuito, no Havai, em dezembro deste ano, na sequência do cancelamento da edição de 2020, em 17 de julho último.

"Com o foco nas provas marcadas para os Estados Unidos, foram feitas algumas alterações na temporada de 2021, como o adiamento do Meo Pro Portugal para uma fase posterior da temporada", lê-se no comunicado da WSL, agendando, para o início do ano, um campeonato para Sunset Beach, no Havai, e para Santa Cruz, nos Estados Unidos.

A organização anunciou também Trestles, nos Estados Unidos, como 'palco' das finais do circuito, em setembro, e reagendou ainda os campeonatos a disputar na Gold Coast, na Austrália, de março para maio, e no Rio de Janeiro, no Brasil, de maio para junho.

O calendário divulgado hoje integra 13 campeonatos, incluindo os de Peniche e Indonésia, ambos sem datas previstas, tendo a organização ressalvado que todas as provas e datas podem ser alteradas atendendo à pandemia de covid-19, nomeadamente no que diz respeito às restrições nas viagens.

A etapa de Peniche, presente no calendário desde 2009, é a única prova prevista no continente europeu na edição de 2021 do circuito mundial, que conta com a presença do português Frederico Morais, pela segunda vez.