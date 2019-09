Azores Airlines Pro: Kikas e Afonso seguem para a 3.ª ronda

O Azores Airlines Pro regressou esta quinta-feira à água para o terceiro dia consecutivo de ação nas ondas de Ribeira Grande, na ilha de São Miguel. Um dia em que se realizaram 17 heats da 2.ª ronda, sem que esta tenha chegado ao fim, e com três surfistas portugueses em ação. Dois deles seguiram em frente e um ficou pelo caminho.Frederico Morais, que competiu logo ao início da manhã, e o jovem Afonso Antunes, de apenas 16 anos, conseguiram garantir a passagem à 3.ª ronda, num mar que mostra sinais de estar a subir. Pelo caminho ficou o wildcard açoriano Jácome Correia. Quem não competiu hoje foi Vasco Ribeiro, que está inserido no penúltimo heat da ronda.Kikas foi o primeiro português a entrar na água, estreando-se da melhor forma neste QS6000 açoriano. O surfista de Cascais conseguiu uma onda de 7 pontos que acabou por fazer a diferença na bateria, terminando com um score de 12,23 pontos, à frente do brasileiro Wiggolly Dantas, que também seguiu em frente, e ainda do brasileiro Matheus Navarro e do japonês Hiroto Arai, que ficaram pelo caminho.No heat seguinte, Jácome não conseguiu seguir o exemplo de Frederico e acabou por ser eliminado, depois de ter terminado na terceira posição, com apenas 7,50 pontos, à frente do norte-americano Colt Ward, mas superado pelo francês Tim Bisso (11,44) e pelo espanhol Ruben Vitoria (8,34).Horas mais tarde, no heat 12, foi a vez de o teenager continuar a causar surpresa nos Açores. Afonso somou 10,53 pontos e garantiu a passagem à próxima fase, numa bateria vencida pelo australiano e ex-top do WCT Matt Banting (10,90) e onde o francês Marco Mignot e o brasileiro Samuel Igo de Souza ficaram pelo caminho.Esta é já a melhor prestação de Afonso na sua ainda jovem carreira. Depois de se ter estreado no circuito WQS no ano passado, o filho do antigo campeão nacional João Antunes, está a competir pela primeira vez num evento tão cotado como este Azores Airlines Pro, que é um QS6000. E já garantiu, pelo menos, 650 pontos para o ranking. Veremos se a surpresa fica por aqui…Até final do dia ainda se disputaram mais alguns heats, mas o vento acabou por parar a ação a meio da tarde, numa altura em que faltava pouco para Vasco Ribeiro também entrar na água. Vasco deverá competir pela manhã de sexta-feira, no segundo heat do dia, onde vai lutar para se juntar a Kikas e Afonso na 3.ª ronda.Depois disso, a prova deve avançar para a 3.ª ronda, onde Frederico Morais está no heat 3, com o norte-americano Jake Marshall, o espanhol Ruben Vitoria e o australiano Jack Robinson. Já Afonso Antunes vai estar no heat 5, onde mede forças com o costarriquenho Carlos Muñoz, com o francês Maxime Huscenot e com o peruano Alonso Correa.