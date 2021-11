Azores Airlines Pro na água esta segunda-feira com 31 portugueses em ação

Arranca esta segunda-feira o Azores Airlines Pro, etapa que reúne os melhores surfistas europeus nas ondas açorianas dos Areais de Santa Bárbara, em Ribeira Grande, São Miguel, e que conta para o circuito QS europeu. Esta é a primeira etapa a contar para a qualificação das Challenger Series de 2022, depois de a primeira etapa da temporada 2021/22, marcada para Anglet, não se ter concluído por falta de ondas.





Com 31 portugueses em prova, o início da ação está marcado para as 8 horas locais, ou seja, 9 horas em Portugal Continental. Além das dezenas de surfistas lusos que já estavam inscritos, nas últimas horas ficaram-se a conhecer os nomes dos últimos wildcards, com as açorianas Ana Cantero e Helena Moniz a ganharem entradas para a prova feminina, enquanto do lado masculino o também local Diogo Viegas juntou-se a Jácome Correia.Dessa forma, Portugal vai estar representado por 21 surfistas na prova masculina e 10 na prova feminina. Isto num campeonato que conta com surfistas de várias partes da Europa, desde Rússia a Israel, mas também alguns do Brasil. Um dos grandes destaques nos Açores é a presença da big rider francesa Justine Dupont, que se destacou nas ondas gigantes da Nazaré e que vem de vencer três dos quatro prémios femininos da mais recente edição dos Red Bull Big Wave Awards.Com as previsões a apontarem para condições animadoras, com ondas e vento offshore a marcarem presença em força, esta segunda-feira até poderá ser o dia menos bom do período de espera, que se prolonga até ao próximo sábado. Em jogo estão pontos importantes para o ranking, sendo a prova masculina de estatuto QS5000 e a feminina de estatuto QS3000.Os heats já são conhecidos, sendo que na prova feminina Francisca Veselko, Yolanda Hopkins, Teresa Bonvalot, Carolina Mendes e Mafalda Lopes são as portuguesas presentes entre as top seeds e, por isso, com entrada direta para a ronda 2 do evento açoriano. Na ronda inaugural estão ainda Leonor Fragoso, Camila Cardoso, Gabriela Dinis, Helena Moniz e Ana Cantero.Já do lado masculino, onde Vasco Ribeiro é o número um do seeding, uma vez que é o atual campeão europeu em título deste circuito, juntam-se ainda a ele, com entrada direta para a ronda 3, Guilherme Fonseca, Diogo Viegas e Jácome Correia. Por sua vez, Miguel Blanco, Henrique Pyrrait, Pedro Henrique, Francisco Almeida, Luís Perloiro, Diogo Martins, Martim Carrasco, Joaquim Chaves, Eduardo Fernandes, Halley Batista, Guilherme Ribeiro e Pedro Coelho garantiram a entrada direta na ronda 2.Gonçalo Vieira, Afonso Antunes, José Champalimaud, Daniel Nóbrega e Francisco Queimado são os portugueses que começam a participação na ronda inaugural, onde já não está João Maria Mendonça, por ter cancelado a participação no Azores Pro em cima da hora.Prova masculinaRonda 1H2: Gonçalo Vieira (PRT) x Nicolas Paulet (FRA) x Ian Fontaine (FRA)H5: Afonso Antunes (PRT) x Jose Maria Cabrera (ESP) x Mihimana Braye (FRA) x Ryan Kainalo (BRA)H6: Tim Elter (ALE) x José Champalimaud (PRT) Daniel Nóbrega (PRT) x Yonatan Amir (ISR)H8: Francisco Queimado (PRT) x Edoardo Papa (ITA) x Iker Trigueros (ESP) x Jacobo Trigo (ESP)Ronda 2H1: Paul Cesar Distinguin (FRA) x Miguel Blanco (PRT) x Uri Uziel (ISR) x surfista da ronda 1H2: Luis Diaz (ESP) x Henrique Pyrrait (PRT) x Dean Vandewalle (BEL) x surfista da ronda 1H3: Pedro Henrique (PRT) x Francisco Almeida (PRT) x Nestor Garcia (ESP) x surfista da ronda 1H4: Luís Perloiro (PRT) x Diogo Martins (PRT) x Marlon Lipke (ALE) x surfista da ronda 1H5: Sam Piter (FRA) x Halley Batista (PRT) x Diogo Cordeiro (ITA) x surfista da ronda 1H6: Adur Amatriain (ESP) x Martim Carrasco (PRT) x Patrick Langdon-Dark (GRB) x surfista da ronda 1H7: Yael Pena (ESP) x Joaquim Chaves (PRT) x Matteo Calatri (ITA) x surfista da ronda 1H10: Arne Bergwinkl (ALE) x Eduardo Fernandes (PRT) x Francesco Lazzarini (ITA) x surfista da ronda 1H11: Mathis Crozon (FRA) x Guilherme Ribeiro (PRT) x Luan Nogues (FRA) x surfista da ronda 1H16: Yago Dominguez (ESP) x Pedro Coelho (PRT) x Arran Strong (GRB) x surfista da ronda 1Ronda 3H1: Kauli Vaast (FRA) x Guilherme Fonseca (PRT) x 2 surfistas da ronda 2H8: Vasco Ribeiro (PRT) x Diogo Viegas (PRT) x 2 surfistas da ronda 2H9: Joan Duru (FRA) x Jácome Correia (PRT) x 2 surfistas da ronda 2Prova femininaRonda 1H2: Anette Gonzalez Etxabarri (ESP) x Leonor Fragoso (PRT) x Camila Cardoso (PRT) x Eva Hoffmann (PBX)H4: Lucia Machado (ESP) x Alys Bartons (GRB) x Gabriela Dinis (PRT) x Elle Sampiere (EUA)H5: Aelan Vaast (FRA) x Noa Lelior (ISR) x Ainhoa Leiceaga (FRA) x Helena Moniz (PRT)H8: Juliette Lacome (FRA) x Mikele Beato (ESP) x Janina Zeitler (ALE) x Ana Cantero (PRT)Ronda 2H1: Leticia Canales Bilbao (ESP) x Francisca Veselko (PRT) x 2 surfistas da ronda 1H2: Rachel Presti (ALE) x Yolanda Hopkins (PRT) x 2 surfistas da ronda 1H3: Teresa Bonvalot (PRT) x Tessa Thyssen (FRA) x 2 surfistas da ronda 1H7: Garazi Sanchez-Ortun (ESP) x Carolina Mendes (PRT) x 2 surfistas da ronda 1H8: Vahine Fierro (FRA) x Mafalda Lopes (PRT) x 2 surfistas da ronda 1