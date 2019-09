Azores Airlines Pro: Vasco Ribeiro junta-se a Kikas e Afonso na 3.ª ronda

O Azores Airlines Pro foi para a água pelo quarto dia consecutivo, mas esta sexta-feira a jornada foi bastante curta, fruto de uma inesperada tempestade que se abateu sobre a ilha de São Miguel. Ainda assim, foi uma jornada positiva para as cores portuguesas, com Vasco Ribeiro a conseguir superar o heat 23 da 2.ª ronda, juntando-se a Frederico Morais e Afonso Antunes na próxima fase.Com apenas quatro heats para se realizar da 2.ª ronda, a prova açoriana arrancou bem cedo e Vasco esteve em ação na terceira bateria do dia. Apesar de um arranque complicado, o português conseguiu inverter a situação na parte final do heat, somando 13,74 pontos. Vasco apenas foi superado pelo brasileiro Luel Felipe (15,76), deixando pelo caminho o brasileiro e ex-top do WCT Tomas Hermes (11,84) e ainda o japonês Shun Murakami (11,10).Agora, no heat 11 da ronda 3, Vasco vai ter pela frente o norte-americano Evan Geiselman, o neozelandês Te Kehukehu Butler e ainda o sul-africano Michael February. Frederico e Afonso já conheciam os seus adversários na véspera, sendo que o primeiro enfrentará o norte-americano Jake Marshall, o espanhol Ruben Vitoria e o australiano Jack Robinson. Por sua vez, o jovem Afonso Antunes, de apenas 16 anos, mede forças com o costarriquenho Carlos Muñoz, com o francês Maxime Huscenot e com o peruano Alonso Correa.A prova ainda avançou para a realização da 3.ª ronda, mas a chegada inesperada de uma tempestade, que trouxe ventos muito fortes até à ilha de São Miguel obrigou à paragem do campeonato a seguir ao heat 2, mesmo antes de Frederico Morais entrar na água. A prova deverá agora ser retomada na manhã de sábado, com Kikas a entrar logo no primeiro heat do dia.Frederico, Afonso e Vasco vai assim lutar por chegarem à ronda 4, onde já só estarão em prova 24 surfistas. Com importantes pontos em jogo para a qualificação para o WCT 2020, este sábado promete ser um dia decisivo para as aspirações portuguesas, com o trio a procurar um lugar nas finais, que acontecerão no domingo.