Azores Pro Junior arranca sábado com 26 portugueses em prova

Tem início este sábado o período de espera do Azores Pro Junior, derradeira etapa do circuito Pro Júnior Europeu, onde os títulos europeus da categoria vão estar em jogo, assim como as vagas para o Mundial Júnior da WSL, a disputar em janeiro do próximo ano, na Califórnia. Em prova vão estar 26 jovens surfistas portugueses e o quadro de heats da prova açoriana já foi revelado.A armada lusa vai contar com oito surfistas na prova feminina, com destaque para a campeã nacional de 2021 Kika Veselko, que vem diretamente do circuito Challenger Series para disputar a etapa final deste circuito, e para Gabriela Dinis, que é atualmente a melhor portuguesa do ranking europeu júnior, onde ocupa o 9.º posto.A Kika e Gabi juntam-se Maria Salgado, Sofia Costa, Camila Cardoso e a wildcard Maria Teves, todas com entrada direta para a ronda 2, onde irão disputar o acesso aos quartos-de-final. Já Teresa Pereira e Núria Maganinho vão começar a prova na ronda inaugural.Do lado masculino, Daniel Nóbrega, Francisco Queimado, João Vidal, Salvador Costa, Afonso Pinto e João Roque Pinho são os surfistas que vão começar a prestação na ronda 1, enquanto Guilherme Ribeiro, Francisco Ordonhas, Diogo Viegas, Francisco Mittermayer, Martim Nunes, Santiago Graça, Gabriel Ribeiro, Afonso Antunes, Matias Canhoto, Francisco Benjamim, Martim Fortes e Joaquim Chaves entram diretamente para a ronda 2, num total de 18 participantes lusos na prova masculina.Francisco Ordonhas chega aos Açores como o melhor representante luso no ranking, estando atualmente no 7.º posto. Ainda assim, tanto do lado masculino como do feminino, as contas portuguesas são complicadas, uma vez que apenas os dois primeiros do ranking garantem vaga no Mundial da categoria.Entretanto, as previsões que apontam para a entrada de ondulações pesadas em São Miguel, já a partir de domingo até meados da próxima semana, deverão obrigar a organização a mudar o formato competitivo. A fase man-on-man deverá cair, indo a competição com heats de quatro surfistas até às finais. Algo que dá um pouco mais margem de manobra à organização perante as condições de mar previstas.Ronda 1H2: Fantin Habashi (SUI) x Daniel Nóbrega (PRT) x Francisco Queimado (PRT) x João Vidal (PRT)H3: Salvador Costa (PRT) x Alvaro de la Fuente (ESP) x Antoine Duhau (FRA) x Alfonso Suarez (ESP)H4: Afonso Pinto (PRT) x Fekru Jimenez (ESP) x João Roque Pinho (PRT) x Siam Nikritin (ISR)Ronda 2H2: Guilherme Ribeiro (PRT) x Elijah Chort (FRA) x Luan Nogues (FRA) x Samuel Redon (FRA)H3: Francisco Ordonhas (PRT) x Kyllian Guerin (FRA) x Iker Trigueros (ESP) x surfista vindo da ronda 1H4: Keoni Lasa (ESP) x Uri Uziel (ISR) x Pelayo Suarez (ESP) x Diogo Viegas (PRT)H5: Markel Vizcarguenaga (ESP) x Francisco Mittermayer (PRT) x Jacobo Trigo (ESP) x surfista vinda da ronda 1H6: Martim Nunes (PRT) x Francesco Lazzarini (ITA) x Noe Bahuon (FRA) x Dylan Donegan dos Santos (IRL)H8: Noe Ledee (FRA) x Jean Cocagne (FRA) x Santiago Graça (PRT) x Ido Arkin (ISR)H9: Bitor Garitaonandia (ESP) x Gabriel Ribeiro (PRT) x Manakei Khiha (FRA) x surfista vinda da ronda 1H10: Mario Rasines (ESP) x Afonso Antunes (PRT) x Matias Canhoto (PRT) x Axel Dominguez (FRA)H12: Sam Piter (FRA) x Inigo Madina (FRA) x Amir Rafaeli (ISR) x Francisco Benjamim (PRT)H13: Noa Dupouy (FRA) x Matteo Calatri (ITA) x Martim Fortes (PRT) x surfista vindo da ronda 1H15: Yago Dominguez (ESP) x Dean Vandewalle (BEL) x Joaquim Chaves (PRT) x surfista vindo da ronda 1H1: Noa Lelior (ISR) x Heimiti Fierro (FRA) x Teresa Pereira (PRT)H4: Uxue Dominguez (ESP) x Núria Maganinho (PRT) x Alma Aviram (ISR) x Tiara van der Huls (PB)H1: Kika Veselko (PRT) x Nahia Milhau (FRA) Ibone Gomez (ESP) x surfista vinda da ronda 1H2: Sarah Leceaga (FRA) x Ainhoa Leiceaga (FRA) x Sofia Costa (PRT) x surfista vinda da ronda 1H3: Lucia Machado (ESP) x Maria Salgado (PRT) x Victoria Backhaus (ITA) x surfista vinda da ronda 1H5: Janire Gonzalez Etxabarri (ESP) x Daniela Boldini (ESP) x Camila Cardoso (PRT) x surfista vinda da ronda 1H6: Hina-Maria Conradi (FRA) x Gabriela Dinis (PRT) x Maria Teves (PRT) x surfista vinda da ronda 1