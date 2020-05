Ballito Pro cancelado pela primeira vez desde 1969

O Ballito Pro é um dos mais históricos eventos do WQS e em 2020, ao contrário de anos anteriores, onde se afirmava como o primeiro QS10000 da temporada, a prova sul-africana seria a segunda das novas Challenge Series, depois de a estreia ter acontecido em Sydney, dias antes da pandemia do Covid-19 se ter instalado no Mundo. Agora, dois meses depois, chega a notícia de que o Ballito Pro vai ser cancelado por este ano.





Marcado para final de junho e início de julho, a prova surgiu inicialmente como adiada no calendário de eventos da WSL, mas agora a imprensa sul-africana dá conta desta medida inevitável em virtude dos efeitos que o coronavírus está a ter no desporto mundial. É a primeira vez de 1969 que este histórico evento, que ia para a 52.ª edição, não vai para a água.Embora a WSL apenas tenha suspendido as provas até junho, este pode ser um sinal que mais cancelamentos e adiamentos se seguirão, quando daqui a 10 dias houver novo anúncio por parte da entidade que rege o surf mundial. Ainda assim, os organizadores garantem a vontade de regressar em 2021, onde o calendário do surf mundial vai sofrer reajustamentos."O Coronavírus está a ter enormes consequências nos eventos desportivos em todo o Mundo e esta decisão não foi tomada de ânimo leve", começou por dizer Francisco Spínola, diretor geral da WSL para a região da Europa, África e Médio Oriente. "Este é um evento muito importante para nós e vamos trabalhar com todos para trazê-lo de volta o mais rapidamente possível e em segurança", frisou o responsável português.Tanto as entidades locais como a O’Neill, que é a principal patrocinadora do evento, concordaram com a decisão, estando já a unir esforços para trazer o evento de volta em 2021. Contudo, este é um grande revés para o surf sul-africano, pois Ballito deveria servir para definir os surfistas selecionados para o próximo Mundial ISA, onde se vão disputar as últimas vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, entretanto adiados para 2021.