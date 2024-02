Barron Mamiya e Caitlin Simmers vencem em Pipeline

O havaiano Barron Mamiya e a norte-americana Caitlin Simmers conquistaram, na madrugada deste domingo, o triunfo no Pipe Pro, a etapa inaugural do circuito mundial 2024. A prova havaiana guardou o melhor para o dia final, onde os tubos e as notas 10 marcaram presença para coroar os dois jovens surfistas.Para conquistarem este importante título, que lhes valeu a liderança do ranking mundial, Mamiya e Simmers tiveram de ultrapassar o favoritismo de John John Florence e Molly Picklum na grande final. Se a nota 10 de Mamiya ajudou a desequilibrar a final 100 por cento havaiana, a verdade é que do lado feminino nem a melhor onda da bateria valeu a Picklum.Nos quartos-de-final Simmers começou por bater a australiana Isabella Nichols, vencendo depois a brasileira Tatiana Weston-Webb nas meias-finais. Na final, Picklum, que esteve em foco ao longo de todo o evento, conseguiu uma nota de 9,27 pontos, mas a surfista australiana ficou a precisar de um backup para superar os 12,66 pontos de Caity Simmers, de 18 anos, que venceu a terceira etapa da carreira, depois de no ano passado ter vencido em Peniche e no Brasil.Já na prova masculina, o "carrasco" de Frederico Morais na ronda 3, avançou firme na prova. Nos quartos-de-final Mamiya começou por vencer Jordy Smith, superando depois o japonês Connor O’Leary nas meias-finais, graças a duas ondas excelentes, acima dos 9 pontos.Mas na final o jovem havaiano, de 24 anos, teve pela frente John John Florence, o princípe de Pipeline, que cresceu a surfar esta onda. Apesar da experiência jogar a favor de Florence, uma onda de 10 pontos acabou por desequilibrar a final, com Barron Mamiya a somar 16 pontos contra 15,33 do adversário.O circuito mundial de surf vai permanecer no Havai, onde amanhã arranca já o período de espera da etapa de Sunset Beach. Curiosamente, foi lá que Mamiya se estreou a vencer na elite mundial, ainda como wildcard, tendo conseguido em Pipe a segunda vitória da carreira.1 - Caitlin Simmers (USA) 12.662 - Molly Picklum (AUS) 10.641 - Barron Mamiya (HAW) 16.002 - John John Florence (HAW) 15.33HEAT 1: Caitlin Simmers (USA) 7.67 def. Brisa Hennessy (CRC) 2.84HEAT 2: Molly Picklum (AUS) 15.60 def. Bettylou Sakura Johnson (HAW) 15.33HEAT 1: Barron Mamiya (HAW) 18.84 def. Connor O'Leary (AUS) 7.43HEAT 2: John John Florence (HAW) 16.10 def. Ian Gentil (HAW) 7.16HEAT 1: Caitlin Simmers (USA) 15.84 def. Tatiana Weston-Webb (BRA) 5.36HEAT 2: Brisa Hennessy (CRC) 4.00 def. Luana Silva (BRA) 0.97HEAT 3: Bettylou Sakura Johnson (HAW) 15.70 def. Caroline Marks (USA) 6.50HEAT 4: Molly Picklum (AUS) 12.50 def. Johanne Defay (FRA) 6.63HEAT 1: Connor O'Leary (JPN) 11.50 def. Ethan Ewing (AUS) 2.73HEAT 2: Barron Mamiya (HAW) 14.50 def. Jordy Smith (RSA) 4.33HEAT 3: Ian Gentil (HAW) 12.00 def. Imaikalani deVault (HAW) 7.67