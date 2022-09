Beatriz Carvalho e Constância Simões sagram-se campeãs nacionais de Esperanças

Disputou-se este fim-de-semana em Viana do Castelo a final do Campeonato Nacional de Esperanças para as categorias Sub-16 e Sub-18 femininas, com Constância Simões e Beatriz Carvalho a sagrarem-se as novas campeãs nacionais das repestivas categorias.Com a Praia da Arda a receber esta prova a partir de sábado, as jovens esperanças do surf nacional deram espetáculo nas ondas minhotas. As decisões aconteceram no domingo, com a prova de Sub-16 a ver Constância Simões, do Ericeira Surf Clube, a levar a melhor perante uma forte concorrência.Constância deixou na segunda posição Maria Salgado, que terminou como vice-campeã nacional Sub-16. No 3.º posto ficaram Maria Dias e Maria Silva. Destaque ainda para o 5.º posto final de Sofia Matos e Érica Máximo, atual campeã nacional Pro Júnior (Sub-20), que em Viana do Castelo ficou longo dos lugares cimeiros.Na categoria Sub-18 a emoção também foi muita, com vários nomes sonantes em prova. Na final Beatriz Carvalho, da Associação de Surf da Costa de Caparica, foi mais forte que Maria Salgado, sagrando-se campeã nacional Sub-18. Quanto a Maria Salgado, este foi o terceiro vice-campeonato da temporada, depois de também o ter conseguido no Pro Júnior.O top 3 da categoria Sub-18 ficou fechado com Gabriel Dinis, uma das grandes favoritas à vitória, e Miriam Julião. A campeã de Sub-16, Constância Simões foi 5.ª classificada nesta categoria, dividindo o lugar com Maria Dias.