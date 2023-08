Beatriz Carvalho triunfa na Costa Nova

Beatriz Carvalho conquistou, esta sexta-feira, a vitória na Miss Quebramar Cup, o evento mais feminino do surf nacional e que entra nas contas da corrida ao título português.A jovem surfista da Costa de Caparica alcançou, assim, em Ílhavo, a primeira vitória da carreira no circuito nacional, garantindo a subida ao quarto posto do ranking.Na grande final, Beatriz Carvalho, de 19 anos, superou Gabriela Dinis, que se tinha destacado da concorrência ao longo de grande parte do evento. Um heat muito renhido, que foi decidido por apenas 0,35 pontos. Maria Salgado e Lua Escudeiro terminaram ambas no terceiro posto.Sem a presença dos principais nomes do surf feminino nacional, que estão a competir na etapa do circuito Challenger Series de Huntington Beach, na Califórnia, a juventude aproveitou para brilhar. Dessa forma, pelo segundo ano seguido houve uma estreia a vencer em etapas do circuito, depois de Carolina Santos o ter feito em 2022.Após esta etapa exclusivamente feminina, o circuito vai terminar em Peniche, com Kika Veselko a chegar à derradeira etapa na liderança do ranking feminino, com Carolina Mendes em segundo e Gabriela Dinis no terceiro lugar.