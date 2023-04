Bicampeã mundial Marta Paço é a nova embaixadora da fundação de André Villas-Boas: «Estou muito entusiasmada»

A surfista portuguesa Marta Paço, bicampeã mundial de surf adaptado, é a nova embaixadora da Race for Good, a fundação do treinador de futebol André Villas-Boas, anunciou esta quarta-feira a organização.



"Estou muito entusiasmada por me tornar embaixadora da Race for Good, pois admiro o trabalho que têm feito, ajudando organizações que apoiam aqueles que mais necessitam, e por partilharmos os mesmos valores de solidariedade e apoio na procura de um mundo melhor", salientou Marta Paço, de 18 anos, citada em comunicado da fundação.

A surfista natural de Viana do Castelo, que, em dezembro, se sagrou pela segunda vez consecutiva campeã mundial de surf adaptado, ao conquistar a medalha de ouro na categoria VI 1 (cegos), junta-se na lista de embaixadores da Race for Good aos pilotos António Félix da Costa, campeão mundial de Fórmula E, e Miguel Oliveira, único português no Mundial de MotoGP, entre outros. "É um enorme prazer e alegria receber a Marta como embaixadora da Race for Good. A sua dedicação, capacidade e determinação em alcançar o sucesso no desporto, são verdadeiramente admiráveis. A Marta é um exemplo de perseverança e superação e uma inspiração para todos nós", destacou André Villas-Boas.

A Race for Good é um movimento de solidariedade social fundado pelo antigo treinador de FC Porto, Chelsea, Zenit ou Marselha, que utiliza o desporto como veículo de divulgação e apoio a causas sociais.