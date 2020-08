Billy Kemper conquista principal categoria dos Oscares das Ondas Grandes

O havaiano Billy Kemper foi o grande vencedor do principal prémio dos Red Bull Big Wave Awards, os Oscares das Ondas Grandes, ao vencer a categoria Ride of The Year. O big rider de Maui levou a melhor sobre uma forte concorrência graças a um tubo gigante surfado em Jaws, precisamente na sua ilha.





Kemper ganhou a corrida frente ao amigo e conterrâneo Kai Lenny, que tinha vencido a maior onda do ano e performance do ano, mas que falhou assim o hattrick nos renovados Oscares das Ondas Grandes.Além de Lenny, Kemper bateu ainda a concorrência de Eli Olson, de Russell Bierke e ainda de Tom Lowe, que terminou no 2.º posto deste cobiçado prémio, com um tubo incrível em Mullaghmore, na Irlanda.Tal como já tinha acontecido com a Maior Onda do Ano, também nesta categoria ainda não foi anunciada a vencedora. Isto porque a WSL continua a antecipar um possível recorde mundial para a Maior Onda alguma vez surfada por uma mulher.A francesa Justine Dupont e a brasileira Maya Gabeira, a detentora do atual recorde, estão na corrida por um novo recorde, fruto de ondas gigantes surfadas na Nazaré. A medição oficial estará a decorrer em conjunto com o Guinness pelo que só nos próximos dias se saberá quem foi a vencedora do prémio e se bateu mesmo o recorde mundial.