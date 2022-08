Brasil vai ao Mundial ISA de Huntington Beach sem três nomes sonantes

A seleção brasileira já anunciou os convocados para o Mundial ISA que se disputa em Setembro, em Huntington Beach, na Califórnia, com algumas ausências de peso na equipa canarinha. Três dos maiores nomes do surf brasileiro da atualidade ficam de fora de uma prova que vai definir as primeiras vagas para os Jogos Olímpicos de Paris’2024.A equipa masculina vai ser composta pelo campeão olímpico Italo Ferreira e pelos irmãos Miguel e Samuel Pupo, que vêm de uma grande temporada no WCT. Contudo, o destaque vai para a ausência de Filipe Toledo, atual líder mundial, e também de Gabriel Medina, campeão mundial em título.Se Medina só agora regressou ao mar, depois de uma grave lesão num joelho, e ainda procura o melhor ritmo, a verdade é que Toledo está apto e antes do Mundial ISA vai estar em Trestles, também na Califórnia a disputar o título mundial da WSL, onde chega como número 1 e grande candidato ao título de 2022.Do lado feminino há também a baixa de Tatiana Weston-Webb, que, tal como Toledo, vai competir na finalíssima de Trestles, dentro de uma semana. A federação brasileira justifica a decisão com o facto de evitar desgaste nos surfistas. Contudo, Italo Ferreira também vai competir em Trestles e aceitou ir a jogo em Huntington Beach.Dessa forma, a equipa feminina brasileira vai ser composta Mariana Areno, Karol Ribeiro e Yanca Costa. Um trio que acaba por gerar alguma surpresa, uma vez que, além de Weston-Webb, também não conta com nomes fortes da nova geração do surf brasileiro.O Brasil apresenta-se no próximo Mundial ISA com estatuto de favorito, mesmo com algumas baixas na equipa. Portugal também vai a jogo em Huntington Beach, onde irá ser disputada a primeira vaga para os Jogos Olímpicos de Paris’2024, em virtude de uma nova regra no processo de qualificação. As seleções que vençam coletivamente no masculino e feminino este Mundial, tal como o de 2024, terão direito a uma vaga extra, podendo mesmo colocar um terceiro surfista na prova olímpica.