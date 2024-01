Brasileiro Lucas Chianca lidera Nazaré Challenge no final da primeira sessão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O brasileiro Lucas Chianca segue na liderança do Nazaré Big Wave Challenge, prova de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (WSL), no final da primeira sessão, com Nicolau von Rupp a ser o melhor português.

Com cerca de 45 mil pessoas na Praia do Norte, segundo os números fornecidos pela organização, Lucas 'Chumbo', vencedor a título individual em 2022 (último ano em que a prova foi realizada), soma 22,33 pontos, enquanto que, no quadro feminino, a também 'canarinha' Maya Gabeira (10,63), que também ganhou em 2022, supera a compatriota Michelle de Boullons (9,83).

Quanto aos portugueses, Nicolau von Rupp foi o destaque da primeira ronda, com 14,07 pontos, seguido por João de Macedo (8,89), António Silva (8,03) e António Laureano (3,27).

O Big Wave Challenge da Nazaré é uma das provas do circuito de ondas gigantes da WSL, e a prova está a atrair muitos espetadores, de várias nacionalidades, ao 'canhão' da Nazaré.

A época de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (WSL) decorre até 31 de março de 2024, e é composta pelas provas da Nazaré, em Portugal, e de Jaws, no Havai (Estados Unidos).