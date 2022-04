Brasileiro Lucas Silveira conquista QS3000 de Santa Cruz

Lucas Silveira foi o vencedor do QS3000 de Santa Cruz, que terminou este sábado no Oeste português. O surfista brasileiro era um dos poucos 16 finalistas da prova portuguesa que não pertencia à armada francesa, mas foi derrubando a concorrência até conseguir um triunfo dramático na final.Com residência em Portugal, Silveira, de 26 anos, fez todo o QS europeu e deu nas vistas com o seu power surf, tendo sido 5.º em Israel e finalista vencido no QS3000 da Caparica, na semana passada. Agora, em Santa Cruz chegou mesmo ao triunfo, repetindo o êxito que já tinha obtido no nosso país quando se sagrou campeão mundial júnior nas ondas da Ericeira, em 2015.No dia final, Silveira até começou com um segundo lugar na ronda 6. Contudo, a partir da fase-man-on-man foi sempre a somar. Nos quartos-de-final bateu o francês Charly Quivront, enquanto nas meias-finais venceu o francês Kauli Vaast, marcando encontro no heat decisivo com Gatien Delahaye, que na segunda meia-final bateu o marroquino Ramzi Boukhiam.A final foi marcada por muito equilíbrio, com o surfista brasileiro a sair na frente. A meio da bateria o francês conseguiu passar para a frente e colocar-se em boa posição para vencer, depois de já ter sido segundo classificado na etapa de Israel. Contudo, na parte final Lucas Silveira conseguiu segurar o triunfo por apenas 0,10 pontos, graças a uma onda de 6,93 pontos. O resultado foi conhecido já com os surfistas de água, com festa brasileira e desilusão francesa à mistura.Esta foi a última etapa do QS europeu masculino 2021/22 e serviu para definir o top 9 do ranking que vai disputar as Challenger Series 2022, na busca por um lugar entre a elite mundial de 2023. Entre os surfistas qualificados diretamente não há nenhum português, com a França a ser a grande dominadora do ranking, que já tinha coroado o gaulês Maxime Huscenot na Caparica. Silveira acabou por terminar como vice-líder, apesar de não se qualificar por não ser europeu. Mas o surfista brasileiro já garantiu o estatuto de suplente para entrar nas primeiras etapas do ano das Challenger Series."Esta final foi um pouco estranha", começou por dizer Lucas Silveira. "Ambos esperávamos grandes scores de parte a parte, mas a maré acabou por não ajudar. Foi uma grande batalha até ao final. Esta vitória significa que todo o trabalho que tenho feito está a resultar e dá-me muita confiança para enfrenta as provas australianas das Challenger Series", frisou o surfista brasileiro, que conquistou em Santa Cruz a segunda vitória da carreira no WQS, depois de ter vencido uma prova em Krui, na Indonésia, em 2019.A décima vaga europeia, definida através de wildcard, ficou ainda por definir, com Vasco Ribeiro, que foi campeão europeu e um dos melhores europeus no ranking das Challenger Series do ano passado, a ser um dos favoritos a recebê-la. Caso isso aconteça, Vasco junta-se, assim, a Teresa Bonvalot, Kika Veselko e Mafalda Lopes, que garantiram três das sete vagas femininas europeias, com Yolanda Hopkins a conseguir vaga de suplente para as duas primeiras de oito etapas do circuito que dá acesso ao CT 2023 a 12 homens e 6 mulheres.Maxime Huscenot (FRA)Gatien Delahaye (FRA)Ramzi Boukhiam (MAR)Adur Amatriain (ESP)Jorgann Couzinet (FRA)Gaspard Larsonneur (FRA)Tristan Guilbaud (FRA)Tim Bisso (FRA)Justin Becret (FRA)1 - Lucas Silveira (BRA) 12.932 - Gatien Delahaye (FRA) 12.83SF 1: Lucas Silveira (BRA) 14.16 def. Kauli Vaast (FRA) 10.84SF 2: Gatien Delahaye (FRA) 16.16 def. Ramzi Boukhiam (MAR) 5.87QF 1: Kauli Vaast (FRA) 17.10 def. Mihimana Braye (PYF) 12.27QF 2: Lucas Silveira (BRA) 14.47 def. Charly Quivront (FRA) 9.83QF 3: Gatien Delahaye (FRA) 13.00 def. Thomas Ledee (FRA) 7.10QF 4: Ramzi Boukhiam (MAR) 11.73 def. Nicolas Paulet (FRA) 8.77