Brasileiros dominam Nazaré Big Wave Challenge

Os brasileiros Lucas Chianca, Pedro Scooby e Maya Gabeira foram os grandes vencedores da edição 2023/24 do Nazaré Big Wave Challenge, que se realizou esta segunda-feira na Praia do Norte. Chianca, que venceu na Nazaré pela quinta vez na carreira, levou para casa o triunfo de melhor performance masculina, mas também de melhor dupla, na companhia do compatriota Scooby. Já Maya Gabeira, que formou par com o português Tony Laureano, venceu na categoria de melhor performance feminina.O melhor português neste evento especial de tow-in voltou a ser Nic von Rupp, que somou 16,30 pontos no somatório dos dois heats surfados, com as duas ondas contabilizadas a serem de 5,60 - contou a dobrar por ter sido a melhor onda - e 5,10. Nicolau terminou no 9.º posto da geral masculina, mas foi segundo na geral coletiva, tendo dado uma preciosa ajuda ao estreante francês Clement Roseyro para terminar no 3.º posto individual.João de Macedo e António Silva ficaram no 9.º e último posto da geral coletiva, com um score combinado de 15,60 pontos, tendo sido prejudicados por uma interferência. Silva terminou no 14.º posto da geral masculina, enquanto Macedo foi 15.º e Tony Laureano 16.º classificado.Após uma jornada de emoções fortes e com ondas na casa dos 10 metros, esta terça-feira são esperadas ondas ainda maiores na Praia do Norte. Dessa forma, deverá haver novamente ação nas ondas gigantes da Nazaré, ainda que fora do âmbito deste evento.