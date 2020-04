Brisa Hennesy abdica de patrocínio para alimentar famílias na Costa Rica

Brisa Hennessy foi recentemente notícia por ter uma quarentena de sonho, isolada na ilha de Namotu, nas Fiji, onde os pais têm um resort. Agora, a surfista costarriquenha, de origem havaiana, foi novamente notícia porque decidiu abdicar do patrocínio de um ano para alimentar várias famílias necessitadas na Costa Rica.





De acordo com o portal costarriquenho "Serf", Brisa abdicou de receber o valor do patrocínio anual da Ricante, marca de temperos que já a apoia há vários anos, para doar esse dinheiro à ONG Costa Rica Makes Me Happy. Esse dinheiro deste patrocínio secundário servirá para ajudar 125 famílias durante os próximos três meses, com cabazes de alimentos."Íamos pagar-lhe o salário correspondente a 2019, quando a Brisa nos questionou sobre maneiras de como ajudar a Costa Rica. Apresentamos-lhe este projeto de banco de alimentos para famílias necessitadas e ela ficou encantada", contou Royce Mitchell, responsável da marca que patrocina Hennessy.Com o estado de emergência na Costa Rica, devido à pandemia do coronavírus, há várias famílias em dificuldades no país. A escassez de recursos e a falta de liquidez financeira é um problema que se está a agravar neste país e noutros da América Latina. Vão valendo estas e outras iniciativas que ajudam a que os alimentos cheguem a todos.Mas a ação de Brisa Hennessy não se ficou por aqui, pois decidiu enviar cabazes de comida para uma ilha vizinha de Namotu. A juntar a isso ainda vai patrocinar várias aulas de surf para jovens da zona de Matapalo, na Costa Rica, quando a pandemia for ultrapassada e as praias voltem a reabrir.