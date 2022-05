Callum Robson e Caitlin Simmers vencem o Gold Coast Pro

O australiano Callum Robson e a jovem norte-americana Caitlin Simmers sagraram-se, esta quarta-feira, campeões do Gold Coast Pro, a primeira etapa do circuito Challenger Series 2022. Robson e Simmers sobressaíram após um dia final de sol a sol, com o mar em Snapper Rocks a mostrar-se bem complicado, quase que uma verdadeira lotaria para os surfistas ainda em prova. Com a armada australiana a dominar as rondas finais e a mostrar, mais uma vez, o crescendo de forma da nova geração, Simmers, de apenas 16 anos, foi a única a conseguir romper esse domínio do lado feminino.A ação iniciou-se bem cedo, com a prova feminina, com a derrota de Vasco Ribeiro no primeiro heat do dia. A verdade é que o carrasco do campeão nacional, o australiano e local de Snappers Sheldon Simkus, só parou na final, quando foi vencido por Robson, atual rookie do CT. Com o mar sem colaborar, nesta fase os tops e ex-tops mundiais começaram a cair aleatoriamente, com os destaques a serem o australiano Dylan Moffat e o marroquino Ramzi Boukhiam.Com o avançar da prova as performances foram melhorando, até que nas rondas finais o equilíbrio e o drama ganhou outros contornos. Nos quartos-de-final Robson superou Ramzi Boukhiam, para depois superar Nolan Rapoza nas meias-finais. Já Simkus, depois de vencer Vasco, ultrapassou Conner Coffin nos quartos-de-final e o francês Maxime Huscenot nas meias-finais.Na final totalmente aussie o equilíbrio foi grande e a certo momento a vitória parecia que ia cair para Sheldon Simkus, que somou 15,37 pontos. Contudo, Callum Robson usou a experiência que tem feito dele o rookie sensação do CT 2022 para levar a vitória, com uma pontuação de 16,07. Um desfecho que fez com que esta primeira etapa fosse vencida por um surfista que nem está inserido na luta pela qualificação para o CT 2023, pois já o conseguiu pelo ranking do próprio CT deste ano. Dessa forma, é Sheldon Simkus que sai na frente da luta.Já do lado feminino, a ação retomou nos quartos-de-final, onde as atuais tops mundiais Gabriela Bryan e Tyler Wright e as ex-tops mundiais Nikki van Dijk e Bronte Macaulay ficaram pelo caminho. Nas meias-finais mais uma top mundial a ficar pelo caminho, após a pequena Caitlin Simmer ter "atropelado" a veterana Sally Fitzgibbons, com 16,23 pontos, contra 7,67 da australiana, que fez uma interferência. Na segunda meia-final houve uma enorme disputa entre duas surfistas recentemente relegadas pelo cut do CT, com a australiana Molly Picklum a levar a melhor frente a Bettylou Sakura Johnson, com 16,23 contra 15,66 pontos.Na final o equilíbrio manteve-se, ainda que sem tanta espetacularidade. E foi já na última onda que tudo se decidiu. Picklum estava na frente com 11,27 pontos e parecia ter o triunfo na mão, mas Simmers fez uma onda de 6,03, que a colocou na liderança com 11,86 pontos. Mais uma grande vitória para a pequena surfista californiana, que no ano passado já tinha vencido a etapa inaugural das Challenger Series, dessa vez em Huntington Beach, e que no final da temporada carimbou a qualificação para a elite mundial, mas abdicando dessa vaga para poder ganhar mais maturidade no seu surf. Os resultados estão à vista e, desta vez, o pequeno fenómeno norte-americano parece estar mesmo a caminho do Tour.1 - Caitlin Simmers (USA) 11.862 - Molly Picklum (AUS) 11.27HEAT 1: Caitlin Simmers (USA) 16.50 DEF. Sally Fitzgibbons (AUS) 7.67HEAT 2: Molly Picklum (AUS) 16.23 DEF. Bettylou Sakura Johnson (HAW) 15.66HEAT 1: Sally Fitzgibbons (AUS) 11.60 DEF. Gabriela Bryan (HAW) 7.67HEAT 2: Caitlin Simmers (USA) 13.00 DEF. Nikki Van Dijk (AUS) 11.60HEAT 3: Molly Picklum (AUS) 13.67 DEF. Tyler Wright (AUS) 7.03HEAT 4: Bettylou Sakura Johnson (HAW) 13.50 DEF. Bronte Macaulay (AUS) 9.471 - Callum Robson (AUS) 16.072 - Sheldon Simkus (AUS) 15.37HEAT 1: Sheldon Simkus (AUS) 16.33 DEF. Maxime Huscenot (FRA) 13.33HEAT 2: Callum Robson (AUS) 14.33 DEF. Nolan Rapoza (USA) 12.67HEAT 1: Sheldon Simkus (AUS) 13.66 DEF. Conner Coffin (USA) 6.66HEAT 2: Maxime Huscenot (FRA) 13.67 DEF. Dylan Moffat (AUS) 8.27HEAT 3: Callum Robson (AUS) 12.00 DEF. Ramzi Boukhiam (MAR) 11.17HEAT 4: Nolan Rapoza (USA) 14.90 DEF. Leonardo Fioravanti (ITA) 14.50HEAT 1: Sheldon Simkus (AUS) 12.10 DEF. Vasco Ribeiro (PRT) 11.30HEAT 2: Conner Coffin (USA) 10.57 DEF. Ian Gentil (HAW) 10.54HEAT 3: Maxime Huscenot (FRA) 10.10 DEF. Connor O'Leary (AUS) 8.04HEAT 4: Dylan Moffat (AUS) 12.87 DEF. Morgan Cibilic (AUS) 11.00HEAT 5: Ramzi Boukhiam (MAR) 14.66 DEF. Oscar Berry (AUS) 9.24HEAT 6: Callum Robson (AUS) 12.50 DEF. Jackson Baker (AUS) 11.00HEAT 7: Leonardo Fioravanti (ITA) 15.00 DEF. Ezekiel Lau (HAW) 8.17HEAT 8: Nolan Rapoza (USA) 12.33 DEF. Julian Wilson (AUS) 9.67