Camilla Kemp e Carol Henrique seguem em frente no Japão

Começou da melhor forma a aventura de Carol Henrique e Camilla Kemp no White Buffalo Hyuga Pro, QS3000 feminino que arrancou esta madrugada de quinta-feira no Japão. A dupla portuguesa conseguiu a qualificação na ronda inaugural do evento nipónico, estando já entre as 32 melhores surfistas em prova.Tudo começou com uma performance bem sólida de Carol Henrique no heat 7. Apesar do triunfo ter sorrido à australiana Zahli Kelly, com 15,36 pontos, Carol esteve muito consistente, terminando a bateria com um score de 13,43, graças a uma onda de 7,93 pontos e outra de 5,50. Dessa forma, Carol garantiu uma qualificação sólida, deixando a japonesa Mana Watanabe (8,20) e a australiana Freya Prumm (7,80) pelo caminho.Mais tarde, no heat 13, foi a vez de Camilla Kemp se estrear nas ondas nipónica. Embora sem o mesmo brilho da compatriota, a campeã nacional de 2018 também conseguiu a qualificação, depois de somar 8,50 pontos num heat que foi vencido pela japonesa Amuro Tsuzuki, com 12,83 pontos. Pelo caminho ficaram outras duas japonesas, Nao Omura (7,67) e Rioko Miyasaka (6,30).Agora, na 2.ª ronda, o nível promete aumentar bastante e as dificuldades irão ser maiores para as surfistas portuguesas. Carol Henirque vai estar no heat 3, com duas surfistas ex-WWT, a barbadense Chelsea Tuach e a francesa Pauline Ado, e ainda a australiana Phillippa Anderson. Em jogo está a passagem à 3.ª ronda, onde já só estarão em prova as 16 melhores surfistas.Já Camilla Kemp vai competir no oitavo e último heat da ronda, onde também há uma surfista ex-top mundial, nesta caso a australiana Dimity Stoyle. As outras duas oponentes serão as surfistas da casa Sara Wakita e Minori Kawai.