Camilo Abdula e Nuno Vitorino espreitam finais no Mundial de parasurfing

Os atletas portugueses Camilo Abdula e Nuno Vitorino ficaram ambos no terceiro lugar das respetivas baterias, no Mundial de parasurfing que arrancou esta terça-feira em Pismo Beach, nos Estados Unidos, e mantêm as chances de atingir as finais.



Camilo Abdula, a competir na classe S1 ('men stand 1'), foi terceiro na sua bateria, com um total de 5,30 pontos, enquanto Nuno Vitorino, a competir em 'men prone 2', também foi terceiro, com um total de 9,90 pontos.

Os lusos têm agora, na segunda ronda, de somar mais um resultado positivo para tentarem um somatório que lhes dê acesso às finais.

Marta Paço, a outra integrante da seleção portuguesa de parasurfing nesta prova na Califórnia, ainda não entrou em competição, sendo apontada como uma forte candidata a uma medalha na classe VI1, para invisuais.