Campeã mundial é contratada pela marca que a tinha "dispensado"

Carissa Moore foi um dos grandes nomes a ter deixado a Hurley nas últimas semanas, fruta da reestruturação sofrida pela marca com a entrada de novos donos. Foram várias as saídas de peso do team, incluído a da campeã mundial em título e a do bicampeão mundial John John Florence. Só que, agora, poucas semanas depois, foi anunciada a renovação de contrato da surfista havaiana.





Ao que tudo indica, os novos donos da Hurley terão recuado na decisão de deixar sair Carissa do team, assegurando um novo contrato de vários anos com a tetracampeã mundial, que em 2020 tem presença assegurada nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, mas que não vai competir no WWT depois de ter decidido fazer uma pausa de um ano.O anúncio desta contratação, que no fundo foi um regresso a uma casa de onde acabou por nunca sair, foi feito através de comunicado. "A Carissa Moore é um ser humano incrível", começou por dizer Brandon Guilmette, Chief Marketing Officer da Hurley, que foi vendida no início do ano pela Nike à Bluestar Alliance."Não poderíamos estar mais entusiasmados por continuar a tê-la connosco e mal podemos esperar para ver o que ela poderá alcançar em Tóquio’2020 e daí em diante", frisou o responsável da marca, avaliando este movimento como uma "renovação" de contrato, embora tenha sido público que a surfista havaiana não ia continuar na marca."Existiram muitas mudanças recentemente, mas estou otimista acerca do futuro e desta oportunidade para crescer. A marca ajudou-se a atingir o meu melhor dentro e fora de água. Espero contribuir da melhor forma para o processo da equipa em 2020 e daí em diante", afirmou Carissa, de 27 anos.Esta notícia poderá indicar que Carissa tenha aceitado uma redução salarial em relação ao anterior acordo. Isto porque a nova estrutura da marca deu prioridade a essa reestruturação salarial, tendo sido por isso que John John Florence, que tinha o contrato mais alto da história do surf, rescindiu com a marcar.