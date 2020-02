Campeã nacional de surf sofre eliminação precoce em Avoca Beach

Não correu da melhor forma a estreia da armada lusa no QS3000 feminino de Avoca Beach, na Austrália, com as duas representantes portuguesas em prova a serem eliminadas de primeira, esta madrugada de quarta-feira. Tanto Leonor Fragoso como a campeã nacional Yolanda Hopkins não conseguiram superar a 2.ª ronda do evento australiano.





Leonor Fragoso esteve em ação logo no primeiro heat da ronda e viu a vida complicar-se depois de fazer uma interferência no início do heat. A jovem surfista da Linha acabou por somar apenas 4,87 pontos em virtude desta situação, terminando no quarto posto da bateria, que foi vencida pela australiana Bodhi Leigh-Jones (12,67), com a argentina Josefina Ane (9,67) a também seguir em frente.No heat 3 foi a vez de Yolanda Hopkins entrar em ação. Depois do 5.º posto alcançado no QS1000 de Boomerang Beach a campeã nacional procurava dar aqui sequência aos bons resultados, de forma a melhorar o atual 8.º posto do ranking. Só que a surfista algarvia acabou por não encontrar uma onda que fizesse a diferença.Apesar de passar grande parte da bateria nos lugares de qualificação, já perto do final Yolanda, que somou apenas 9,50 pontos, viu as australianas Mikaela Greene (11) e Amber Dods (10,77) roubarem-lhe o acesso à 3.ª ronda. A surfista portuguesa ainda superou os 9,30 pontos da também australiana Tru Starling, mas não evitou uma rara eliminação de primeira em Avoca Beach.Quem também ficou pelo caminho nesta fase foi a campeã nacional de 2018 Camilla Kemp, que agora compete pela Alemanha. Em sentido inverso, entre os destaques positivos está a havaiana Bethany Hamilton, surfista que ficou famosa depois de perder um braço após um ataque de tubarão, que garantiu a passagem à 3.ª ronda.Apesar da derrota precoce nesta prova, a armada lusa volta a competir na Austrália já na próxima semana, com o QS5000 de Newcastle a arrancar na segunda-feira. A Yolanda e Leonor juntam-se nessa importante prova Teresa Bonvalot e Carol Henrique e ainda Vasco Ribeiro na prova masculina.