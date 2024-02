Campeão Mundial anuncia saída imediata do World Tour 2024

Filipe Toledo não vai defender o bicampeonato mundial conquistado no ano passado. O surfista brasileiro anunciou, este domingo, nas redes sociais que vai deixar o World Tour com efeitos imediatos e fazer uma pausa na carreira para tratar da "saúde mental".

Ainda assim, Toledo revelou que esta será apenas uma pausa e que a WSL lhe garantiu um wildcard para regressar ao Tour já em 2025. O marroquino Ramzi Boukhiam, que era o suplente do Tour, ocupa, assim, a vaga deixada em aberto por Toledo e vai competir, pelo menos, nas próximas quatro etapas, antes do corte do meio do ano.

"É com pesar que anuncio que me retiro da temporada do Championship Tour de 2024", começou por dizer Filipe Toledo nas redes sociais. "Esta decisão tem sido muito difícil para mim e surge depois de dias de discussão com as pessoas mais próximas de mim. A WSL tem me apoiado muito e estou muito grato por terem me concedido o wildcard para o início da temporada de 2025. Estou empenhado em voltar melhor do que nunca", frisou.

A decisão surge na sequência da prestação em Pipeline, onde ficou nas últimas posições da etapa havaiana, que foi a primeira da temporada 2024. Toledo esteve aquém do esperado na ronda inaugural e na ronda de repescagem nem entrou na água, alegando problemas de saúde.

O assunto causou muito burburinho nas redes sociais, uma vez que o surfista foi muito criticado pela decisão, com os fãs a lembrarem que o mar grande sempre foi o calcanhar de aquiles de Toledo. O surfista não se ficou e respondeu à letra, garantindo que estava mesmo com uma indisposição.

Agora que a etapa de Pipeline chegou ao final, Filipe Toledo, de 28 anos, vencedor das últimas duas edições do World Tour, tomou uma decisão que apanhou muitos de surpresa. O campeão mundial já não vai competir na etapa de Sunset Beach, que começa amanhã.

"No passado, sempre fui honesto sobre alguns dos meus desafios, não apenas com lesões, mas também com saúde mental. Competir ao mais alto nível na última década teve um impacto negativo sobre mim e preciso de uma pausa para recuperar-me para o próximo capítulo da minha carreira", sintetizou.

Esta não é a primeira situação do género no World Tour, depois do compatriota Gabriel Medina já o ter feito no passado. Este ano no circuito feminino também já se tinham verificado duas baixas de peso, com a cinco vezes campeã mundial Carissa Moore a anunciar o final da carreira e a oito vezes campeã mundial Stephanie Gilmore a tirar um ano sabático em 2024.