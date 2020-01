Campeão mundial Ítalo Ferreira em 'tour' pela costa portuguesa

Primeiro foi até Supertubos, em Peniche, para desfrutar dos tubos clássicos que ali quebraram durante os últimos dias. Depois rumou à Ericeira, para uma sessão na famosa onda dos Coxos. Ontem, foi a vez de uma sessão de tow-in na Nazaré. Foi este o percurso do campeão mundial em título Ítalo Ferreira desde que chegou a nosso país.





Com boas previsões no horizonte, Ítalo aproveitou para deixar o verão brasileiro e rumar ao inverno português, de forma a preparar a nova temporada. O surfista brasileiro fez uma viagem relâmpago até ao nosso país, andando num verdadeiro Tour pela costa portuguesa, sobretudo a Oeste.Esta terça-feira Ítalo Ferreira teve mesmo a oportunidade de se testar em ondas grandes na Praia do Norte, partilhando a experiência nas redes sociais, depois de descer três ondas na cada dos 10 metros em tow-in. "Primeira vez em Nazaré e foi um experiência única", começou por afirmar o surfista."Poder sentir a energia da galera no outside e todo o poder dessa onda que realmente é algo de outro mundo foi especial", frisou o campeão mundial de 2019, que em 2020 se preparar para defender o título e também para tentar o ouro em Tóquio’2020, na estreia do surf nos Jogos Olímpicos.Pelos vários sítios em que tem passado, Ítalo tem partilhado ondas e sessões com surfistas portugueses. A presença do campeão mundial em Portugal não tem passado despercebida naquilo que acaba por ser uma pré-temporada para o WCT, que arranca em março.Esta ligação especial de Ítalo com o nosso país começou em 2018, quando venceu a etapa portuguesa do circuito mundial, em 2018. Em outubro passado repetiu esse feito, com um triunfo que acabou por ser decisivo para carimbar o primeiro título mundial da carreira no Havai. O surfista brasileiro foi mesmo o primeiro a vencer a prova de Peniche de forma consecutiva.Aliás, Ítalo Ferreira não é o único surfista internacional a passar esta temporada de ondas boas no nosso país. O japonês e top mundial Kanoa Igarashi também tem andado a surfar pela nossa costa, desfrutando das boas condições para preparar a nova temporada. Igarashi tem mesmo residência no nosso país, passando cá várias temporadas.