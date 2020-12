Campeão mundial júnior da WSL vai ser decidido em Taiwan

Entre os vários anúncios que a WSL fez esta semana para o surf europeu, destaca-se o calendário do circuito europeu Pro Júnior, que permite aos melhores jovens europeus discutirem as vagas que darão acesso à grande final, que será disputada em dezembro de 2021 em Taiwan.





Para já, o calendário júnior surge apenas com três etapas na Europa, sendo uma delas em Portugal, mais concretamente em Espinho. A etapa nortenha mantém-se assim no calendário, saindo a Caparica, em relação aos últimos anos.Depois de Espinho há ainda duas etapas em França, em La Torche, em Maio, e em Capbreton e Hossegor, em Outubro. No entanto, mais novidades podem acontecer em relação ao número de eventos, que nunca foi tão pequeno na Europa.Depois de ter decidido os títulos europeus já este outono, num evento que marcou o "desconfinamento" do surf europeu, a prova de Espinho vai regressar à data habitual, estando programado para se realizar de 14 a 18 de Abril.Afonso Antunes, vice-campeão europeu em título, apresenta-se esta época como grande candidato a este título europeu júnior, caso decida fazer o circuito. No lado feminino Portugal também tem fortes argumentos para discutir as vagas em Taiwan, com nomes como Kika Veselko.